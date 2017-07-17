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В США суд предписал обнародовать списки лиц, посещавших резиденцию Трампа во Флориде

Международная панорама
17 июля, 21:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, июля. /ТАСС

По данным телекомпании NBC, решение было принято в рамках рассмотрения иска, поданного общественной организацией "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне"

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Суд в Нью-Йорке предписал Секретной службе США обнародовать списки гостей, посещавших резиденцию американского президента Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" в штате Флорида для проведения встреч с главой государства. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC.

По ее данным, решение было принято в рамках рассмотрения иска, поданного общественной организацией "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW), которая добивается от администрации США обнародования списков всех лиц, посещавших Белый дом, поместье "Мар-а-Лаго", а также нью-йоркскую резиденцию американского лидера в небоскребе Trump Tower для встреч с ним.

"Секретная служба должна завершить поиск и обработку записей о нанесенных президенту визитов в "Мар-а-Лаго" <...> к 8 сентября 2017 года", - говорится в постановлении суда.

Судебного решения по обнародованию данных о визитах в Белый дом пока не принято. Что касается Trump Tower, то в Секретной службе, в задачу которой в том числе входит охрана первых лиц государства, заявили, что записей о посещениях нью-йоркской высотки не ведется.

"Общественность имеет право знать, кто приходит на встречи с президентом и сотрудниками [его администрации]", - заявил исполнительный директор CREW Ноа Букбайндер. По его словам, как только власти предоставят организации необходимые записи, они будут опубликованы. При этом Букбайндер заявил, что CREW продолжает настаивать на необходимости обнародования информации о лицах, посещавших Белый дом для встреч с американским лидером.

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