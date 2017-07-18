Власти США расширили список лиц, на которых не распространяется иммиграционный указ Трампа

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Госдепартамент расширил перечень лиц, на которых не распространяется действие указа об ужесточении иммиграционного контроля, подписанного весной президентом Дональдом Трампом. Это подтвердила в понедельник корреспонденту ТАСС сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Как она напомнила, 13 июля окружной суд в Гонолулу (штат Гавайи) принял решение, увеличившее число категорий граждан шести исламских стран, которые имеют право претендовать на въезд в США, невзирая на указ американского лидера. Окружной судья Деррик Уотсон расширил толкование того, кто из таких иностранцев, имеющих родных в США, может обращаться за американской въездной визой. Ранее администрация США включила в данную категорию только родителей, супругов, детей, в том числе приемных, а также братьев и сестер. Однако Уотсон расширил этот круг родственников, включив в него бабушек и дедушек, а также внуков, племянников, двоюродных братьев и сестер, теток и дядьев.

"Постановление [суда] вступило в силу немедленно, и мы дали инструкции своим посольствам и консульствам [за рубежом] использовать расширенное определение [понятия "близкие родственники"] при рассмотрении запросов на выдачу [американских въездных] виз", - сообщила представитель Госдепартамента.

Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционного контроля, вызвавший протесты в США и за их пределами, в марте. Документ вводит запрет на срок в 90 дней на прием на американской территории граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сомали, Судана и Сирии. Реализация указа была оспорена в судах США правозащитниками.

26 июня Верховный суд США частично восстановил действие распоряжений президента. Он решил, что запрет на поездки в США распространяется на жителей этих стран, если у них нет прочных связей с США. Следующие слушания по этому делу состоятся в октябре.