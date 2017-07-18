"Луч смерти": преимущества, недостатки и перспективы лазерного оружия США и России

Телекомпания CNN опубликовала видеоматериал, запечатлевший уничтожение лазерной пушкой ВМС США небольшой мишени на борту движущегося судна и беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Персидским заливом. Сейчас эта пушка установлена лишь на одном американском десантном корабле, но планы в отношении лазерных вооружений у Пентагона весьма амбициозные.

О том, какое лазерное оружие стоит на вооружении США, каковы его технические характеристики, к чему стремится американские и российские ВПК в этом сегменте – в материале ТАСС.





XN-1 LaWS

Лазерная пушка под названием XN-1 LaWS (Laser Weapon System — "система лазерного оружия") была разработана компанией Kratos Defense & Security Solutions еще в 2014 году. Ее почти сразу же установили на борт десантного корабля ВМС США USS Ponce. Сам корабль должны были списать в 2012 году, но решили использовать для испытания лазерного оружия.

Как утверждает капитан ВМС США Кристофер Уэлл, XN-1 LaWS поражает цели со скоростью света и значительно превосходит по точности огнестрельное оружие. К числу ее очевидных преимуществ также можно отнести бесшумность и невидимость выстрела. Пушке не нужны боеприпасы, а в состоянии боеготовности ее поддерживает электрогенератор. В ВМС США при этом не пояснили, сколько выстрелов сможет произвести пушка "на одном заряде".

Как сообщили CNN американские военнослужащие на борту USS Ponce, им больше не нужно думать "о сопутствующем уроне", так как лазерное оружие бьет точно по цели и поражает окружающие объекты.

Помимо пушки

Лазерное оружие активно разрабатывалось еще во время холодной войны как в США, так и в СССР. За это время в США накопилось внушительное количество как разработок, так и действующих образцов лазерного оружия.

Самым известным из них до недавнего времени был самолет Boeing YAL-1, оснащенный бортовым лазером. Он успешно сбивал ракеты-мишени в ходе испытаний, но был разобран на части и утилизирован в 2014 году после того, как Пентагон закрыл финансирование проекта.

Еще один американский проект – ZEUS – был использован ВС США в Афганистане в 2004 году. ZEUS представляет из себя лазерную установку "на борту" военного внедорожника HMMWV. Установка мощностью в 10 кВт уничтожала с небольшого расстояния неразорвавшиеся снаряды.

Испытания различных по мощности и боевому назначению лазерных установок проводят такие корпорации "гиганты", как Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman и General Atomics. После успешных испытаний XN-1 LaWS ВМС США заинтересованы в лазерном оружии, предназначенное для уничтожения ракет в воздухе. Такие цели поразить гораздо сложнее, чем БПЛА или небольшие суда. Northrop Grumman работает над создание лазера, в пять раз мощнее XN-1 LaWS. Ожидается, что такой лазер сможет уничтожать почти любые воздушные и надводные цели. Армия США и Raytheon недавно провели испытания лазера на борту ударного вертолета AH-64 Apache. А ВВС США к 2021 году хотят приступить к испытаниям системы SHIELD, подразумевающей установку компактных средств лазерной самозащиты на американские транспортные самолеты, бомбардировщики и, в дальнейшей перспективе, истребители. Недостатки Несмотря на активные разработки и очевидные преимущества лазерного оружия, у него есть существенные недостатки. Во-первых, такое оружие потребляет очень много электроэнергии. Это означает, что мощные установки будут нуждаться в громоздких генераторах, значительно снижающих маневренность систем, на которые это оружие будет устанавливаться. Во-вторых, при использовании лазерного оружия возможно поражение цели исключительно прямой наводкой, что сильно ограничивает возможности применения на суше. Наконец, в-третьих, лазерный луч возможно отразить, используя относительно недорогие материалы. Представитель Народно-освободительной армии Китая еще в 2014 году заявлял, что американские лазеры не представляют особой опасности для китайской военной техники, обшитой специальным защитным слоем. Российские аналоги Смотрите также Новый боевой самолет России сможет уничтожать объекты противника с помощью лазеров Попытки создать летающий лазер предпринимались еще в советское время. В 1981 году в воздух поднялся советский самолет А-60, созданный на базе Ил-76МД. После распада СССР о судьбе проекта почти ничего не было известно. Но в октябре 2016 года заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил о завершении наземной отработки оборудования А-60. "Здесь говорить пока многое нельзя. Но могу сказать, что развитие комплекса А-60 продвигается", - сказал Борисов. По словам советника первого заместителя генерального директора Концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимира Михеева, А-60 сможет с помощью лазеров уничтожать объекты противника. Самолет получит мощную систему электропитания и защиты от радиоэлектронного воздействия противника, а также сверхточную навигацию для облегчения работы экипажа. Более того, как заявил в марте генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко, российский истребитель МиГ-35 способен применять все виды авиационных боеприпасов, в том числе и лазерное оружие. Александр Мосесов