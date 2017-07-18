Более 60 британских политиков и ученых призвали остановить процесс Brexit

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ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Более 60 известных в Великобритании политиков, ученых и общественных деятелей призвали остановить процесс выхода страны из Евросоюза, поскольку, по их мнению, он чреват катастрофическими последствиями. Об этом они заявили в коллективном письме, которое во вторник опубликовала на своем сайте шотландская газета The Herald.
"Мы видим, что эффект от Brexit все более и более подрывает наши общество, экономику и политику. Мы осознаем, что за выход из Европейского союза проголосовало лишь незначительное большинство, однако катастрофические последствия (этого решения) теперь с каждым днем становятся все более очевидными", - сказано в письме.
По утверждению его авторов, в связи с одной только лишь перспективой Brexit Великобритания, даже еще не успев выйти из сообщества, уже столкнулась с "падением уровня жизни, ростом инфляции, снижением темпов роста экономики и более низкой производительностью труда".
"Нашей международной репутации нанесен серьезный ущерб", - указали они, отметив, что Соединенное Королевство как страна ослабло, и его влияние на развитие ситуации, как они выразились, во все более неопределенном и нестабильном мире стало сокращаться.
Призвав к остановке процесса выхода из ЕС и проведению общенациональной дискуссии по проблеме Brexit, авторы письма заметили: "В условиях демократии всегда есть возможность подумать еще раз и выбрать иное направление".
Письмо подписали, в частности, бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, экс-глава правительства Шотландии Генри Маклейш, бывший лидер партии "Либеральные демократы" Мензис Кэмпбелл, историк Том Дивайн, юрист Дэвид Эдвард, бизнесмен и дипломат Джон Керр, профсоюзный деятель Грэм Смит и другие известные в стране представители общественности.
Этот документ во многом повторяет мысли экс-премьера Великобритании Тони Блэра, который в конце минувшей недели заявил, что считает необходимым остановить процесс выхода Великобритании из ЕС, так как он наносит стране ущерб и в экономическом, и в политическом плане.
По его словам, общественное мнение сейчас сдвигается в пользу сохранения членства в сообществе, и происходит это в связи с очевидными изменениями в экономике. Блэр указал, что в прошлом году у Великобритании были самые высокие темпы роста экономики в G7, а теперь - самые низкие, доля сбережений в стране находится на самом низком уровне за 50 лет, а инвестиции в автомобильную промышленность сократились на 30%.