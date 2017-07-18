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СМИ: ВВС аравийской коалиции нанесли удар по лагерю для перемещенных лиц в Йемене

Международная панорама
18 июля, 19:49 UTC+3 ТАСС

В результате погибли более 20 мирных жителей, в том числе женщины и дети

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ТАСС, 18 июля. По меньшей мере 22 человека погибли в результате рейда ВВС аравийской коалиции в Йемене. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Mayadeen.

По его данным, авиация возглавляемого Саудовской Аравией альянса нанесла удар по лагерю для перемещенных лиц вблизи от города Таиз на западе страны, в результате погибли 22 человека, среди которых женщины и дети.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тысячи детей и около 2 тысяч женщин. За этот же период ранения получили 18,5 тысячи йеменцев.

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