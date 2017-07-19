СМИ: власти США вернули документы, изъятые у делегации КНДР в Нью-Йорке

ПХЕНЬЯН, 19 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты вернули КНДР документы, незаконно изъятые у северокорейских дипломатов 16 июня в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. С таким заявлением, опубликованным в среду в газете "Нодон синмун", выступил представитель министерства иностранных дел республики.

По данным дипломата, "Госдепартамент принес извинения от имени правительства США, признав, что сотрудники американского департамента внутренней безопасности, озабоченные ситуацией в этой области в стране, совершили ошибку". Внешнеполитическое ведомств США выразило надежду , что "КНДР с пониманием отнесется к этому инциденту".

Как сообщил представитель МИД, в Нью-Йорке по просьбе Пхеньяна прошло заседание комитета ООН по отношениям со страной пребывания. Позицию КНДР, расценившей действия американских властей как грубое нарушение суверенитета народной республики, поддержали Россия, Китай, Сирия, Иран, ряд других стран.

В МИД КНДР считают, что Соединенные Штаты "обязаны извлечь урок из этого инцидента, чтобы никогда более не допускать таких грубейших нарушений общепризнанных международных норм и правил". 16 июня американские власти изъяли в Нью-Йорке пакет с дипломатической перепиской у возвращавшейся на родину делегации КНДР, которая участвовала в проходившей в Нью-Йорке сессии конференции участников конвенции о правах инвалидов.

После этого МИД КНДР распространил заявление, в котором отмечалось, что власти США "совершили незаконную и чудовищную провокацию". При изъятии документов члены северокорейской делегации, располагавшие дипломатическими удостоверениями, оказали сопротивление. Поэтому группа в составе примерно 20 полицейских офицеров и сотрудников департамента внутренней безопасности США, по сведениям МИД, "использовала силу".

Между США и КНДР нет дипломатических отношений, интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Вооруженный конфликт на Корейском полуострове 1950-1953 годов закончился подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально США и КНДР находятся в состоянии войны.