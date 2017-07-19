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СМИ: охрана президента Филиппин попала в устроенную боевиками засаду

Международная панорама
19 июля, 9:58 UTC+3 ТАСС

В результате перестрелки несколько охранников Родриго Дутерте получили ранения

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ТАСС, 19 июля. Пятеро охранников президента Филиппин Родриго Дутерте получили ранения в результате столкновения с предполагаемыми членами вооруженного отряда Коммунистической партии страны, произошедшего в среду в провинции Котабато на острове Минданао.

Об этом сообщил телеканал CNN Philippines.

По его данным, два автомобиля, в которых находились 10 представителей президентской охраны, были остановлены на одном из КПП 50 боевиками, переодетыми в солдат. Когда охранники поняли, что вооруженные люди военнослужащими не являются, они открыли огонь. Боевиков преследуют правительственные войска.

Отмечается, что в момент нападения лидера страны в регионе не было.

Во вторник Дутерте направил Конгрессу страны просьбу продлить военное положение на острове Минданао до конца текущего года.

23 мая боевики экстремистской группировки "Мауте", связанной с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), атаковали силы безопасности Филиппин в городе Марави на острове Минданао. В тот же день Дутерте ввел военное положение на всей территории острова, где в течение июня продолжались ожесточенные столкновения правительственных войск с боевиками.

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