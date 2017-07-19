Замглавы ЕК: новые законы в Польше ставят под угрозу независимость судов

БРЮССЕЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) обеспокоена новыми законопроектами в Польше, которые ставят под угрозу независимость судов. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе первый замглавы ЕК Франс Тиммерманс.

"Еврокомиссия чрезвычайно обеспокоена по поводу четырех законопроектов по изменению судебной системы. Если они будут реализованы в нынешнем виде, то нанесут существенный негативный ущерб независимости судов и поставят под угрозу верховенство закона", - сказал он.

По его словам, на следующей неделе Еврокомиссия вновь вернется к этому вопросу, чтобы принять решение по запуску расследования в отношении Польши.

"Мы ждем финальных текстов, когда они будут приняты и станут официальными законами. На следующей неделе мы будем решать вопрос по поводу расследования", - отметил он.

17 июля парламент Польши принял подготовленный правительством страны законопроект о статусе судов, который, по мнению институтов ЕС, может подорвать независимость судебных структур в Польше.

Для вступления этого закона в силу он должен быть подписан президентом Анджеем Дудой. Ранее глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, комментируя судебную реформу в Польше в эфире германского телеканала ЦДФ, заявил, что власти в Варшаве пренебрегают демократическими ценностями и принципами правового государства.

"Если бы каждая страна действовала таким образом, то у нас не было бы больше Евросоюза", - сказал он.

"Еврокомиссия (ЕК) проявила изрядное терпение и предприняла много усилий для поддержания диалога. Но время диалога, на мой взгляд, близится к концу", - подчеркнул министр. По его словам, нынешняя Польша даже не соответствует требованиям, которые должна выполнять страна - кандидат на вступление в ЕС.

Польша не покинет ЕС

По мнению Тиммерманса, Польша не покинет Евросоюз.

"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Варшава выйти из состава ЕС.

Вопрос представителей СМИ прозвучал в связи с готовящимся Еврокомиссией расследованием против Польши из-за принятых в стране законов по судебной системе.

Правящая в Польше партия "Закон и справедливость" (ЗиС) после прихода к власти в 2015 году решила изменить закон о Конституционном суде (КС), что вызвало критику со стороны как оппозиции, так и международных организаций.

Новый закон привел к частичной блокаде работы КС. В результате в январе прошлого года ЕК запустила в отношении Польши процедуру оценки соблюдения норм правового государства и верховенства закона. Варшаву упрекают в несоблюдении решений КС, что ведет к разрушению демократических ценностей.