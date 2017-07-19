ЕС выделит €1,5 млн на расследование военных преступлений в Сирии

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ТАСС, 19 июля. Евросоюз (ЕС) выделит €1,5 млн на работу независимой комиссии по расследованию военных преступлений в Сирии, созданной по решению Генассамблеи ООН.
Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии.
"Как Европейский союз мы подтверждаем сегодня нашу приверженность и поддержку сирийскому народу, а также политическому процессу под эгидой ООН, направленному на политическое урегулирование кризиса", - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Так называемый международный беспристрастный и независимый механизм для содействия проведению расследований в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления, совершенные в Сирии с марта 2011 года, был учрежден по решению Генеральной Ассамблеи в декабре 2016 года. В соответствии с принятой Генассамблеей резолюцией, комиссии поручено собирать и анализировать доказательства правонарушений, а также готовить материалы с целью "облегчить и ускорить" проведение "непредвзятых и независимых уголовных разбирательств" в национальных, региональных или международных судах.
Против создания комиссии, которую возглавит французский судья Катрин Марчи-Уэль, изначально выступал ряд стран, в том числе Россия. В опубликованном 1 апреля интервью швейцарской газете Tribune de Geneve заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов назвал следственный механизм незаконным. "Решение создать такой орган выходит за пределы полномочий Генеральной Ассамблеи ООН и противоречит Хартии международной организации", - подчеркнул он.