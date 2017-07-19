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Верховный суд США поддержал расширение списка иммигрантов, выведенных из-под указа Трампа

Международная панорама
19 июля, 21:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, июля. /ТАСС

13 июля окружной суд в Гонолулу принял решение об увеличении числа категорий граждан шести исламских стран, имеющих право претендовать на въезд в США, невзирая на указ президента США

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ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Верховный суд США решил оставить в силе расширение списка тех категорий иностранных граждан, на которых не распространяется действие указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционного контроля. Соответствующий вердикт был вынесен высшей судебной инстанцией США в среду.

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Таким образом, она встала по данному вопросу на сторону окружного суда в Гонолулу (штат Гавайи), который 13 июля принял решение, увеличившее число категорий граждан шести исламских стран, имеющих право претендовать на въезд в США, невзирая на упомянутый указ американского лидера. Окружной судья Деррик Уотсон расширил толкование того, кто из таких иностранцев, имеющих родных в США, может обращаться за американской въездной визой. Ранее администрация США включила в данную категорию только родителей, супругов, детей, в том числе приемных, а также братьев и сестер. Уотсон расширил этот круг родственников, внес в него бабушек и дедушек, а также внуков, племянников, двоюродных братьев и сестер, теток и дядьев.

Однако Верховный суд блокировал другие части постановления Уотсона, которые требовали от правительства обеспечивать въезд в США граждан шести упомянутых государств, претендующих на получение статуса беженца. При этом было уточнено, впрочем, что это решение носит временный характер. Оно будет действовать до тех пор, пока свой вердикт на этот счет не вынесет находящийся в Сан-Франциско 9-й окружной апелляционный суд США, в который ранее поступил иск по данному поводу.

Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционного контроля, вызвавший бурю протестов в самих США и за их пределами, в марте. Документ вводит запрет на срок в 90 дней на прием на американской территории граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сомали, Судана и Сирии. Реализация указа была оспорена в судах США правозащитниками.

26 июня Верховный суд США частично восстановил действие распоряжений президента. Он решил, что запрет на поездки в США распространяется на жителей этих стран, если у них нет прочных связей с США. Следующие слушания по этому делу состоятся в октябре.

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