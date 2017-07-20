Участники акции памяти Шеремета потребовали от МВД и Порошенко расследовать его убийство

АТОР: туроператоры считают преждевременным введение курортного сбораЭкономика и бизнес 20 июля, 13:29
Данченко: уже "закипает мозг" при мысли о новых программах синхронистокСпорт 20 июля, 13:25
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич завоевали золото ЧМ в произвольной программе дуэтовСпорт 20 июля, 13:08
Заканчивается закрытый бета-тест многопользовательской ролевой игры Life is Feudal: MMOНовости партнеров 20 июля, 12:59
Участники акции памяти Шеремета потребовали от МВД и Порошенко расследовать его убийствоМеждународная панорама 20 июля, 12:45
Илюмжинов: число играющих в шахматы на Земле достигнет миллиарда человек до 2020 годаСпорт 20 июля, 12:43
"Швабе" разработал компактный энергоэффективный смотровой светильникНовости партнеров 20 июля, 12:41
Контейнерооборот портов Лос-Анджелес и Лонг-Бич в январе-июне вырос на 7%, до 7,9 млн TEUТранспорт 20 июля, 12:38
Поветкин вернулся в рейтинг WBA, заняв седьмое местоСпорт 20 июля, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Акция памяти журналиста Павла Шеремета, который был убит год назад в Киеве, завершилась возле здания Министерства внутренних дел Украины, участники потребовали скорейшего расследования преступления, передает корреспондент ТАСС.
Памятные мероприятия начались возле места убийства журналиста - на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в 8:00 мск. Собравшиеся, среди которых были коллеги убитого, депутаты Верховной рады и дипломаты, в том числе посол США на Украине Мари Йованович, возложили цветы и зажгли лампадки у баннера с портретом Шеремета. После этого участники акции направились к зданию администрации президента Украины и МВД. Таким образом, отмечают организаторы, они хотели напомнить президенту о его обязательстве - лично контролировать расследование, а также призвать правоохранителей ускорить расследование.
Возле МВД к собравшимся вышел пресс-секретарь ведомства Артем Шевченко и сообщил, что у следователей все еще нет официальных подозреваемых по делу об убийстве. Он пояснил, что убийство Шеремета до сих пор не раскрыто, так как "является очень сложным, тщательно спланированным профессионалами преступлением и входит в те несколько процентов преступлений, которые раскрываются очень тяжело".
Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве, когда ехал на утренний эфир на радио. В машине, в которой он находился, сработало взрывное устройство. Его мощность составляла от 400 до 600 граммов в тротиловом эквиваленте. Дело до сих пор не раскрыто.
Ранее международные правозащитные организации неоднократно заявляли об обеспокоенности отсутствием ощутимых результатов в расследовании дела Шеремета. Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти вновь потребовал найти убийц журналиста.
19 июля украинские правозащитники и журналисты попросили Евросоюз, США и Великобританию помочь в расследовании дела об убийстве журналиста. Авторы обращения предложили пригласить к работе на постоянной основе в составе следственной группы, работающей на базе МВД Украины, международных "следователей, прокуроров и детективов высокого уровня квалификации".