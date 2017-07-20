Участники акции памяти Шеремета потребовали от МВД и Порошенко расследовать его убийство

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Акция памяти журналиста Павла Шеремета, который был убит год назад в Киеве, завершилась возле здания Министерства внутренних дел Украины, участники потребовали скорейшего расследования преступления, передает корреспондент ТАСС.

Памятные мероприятия начались возле места убийства журналиста - на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в 8:00 мск. Собравшиеся, среди которых были коллеги убитого, депутаты Верховной рады и дипломаты, в том числе посол США на Украине Мари Йованович, возложили цветы и зажгли лампадки у баннера с портретом Шеремета. После этого участники акции направились к зданию администрации президента Украины и МВД. Таким образом, отмечают организаторы, они хотели напомнить президенту о его обязательстве - лично контролировать расследование, а также призвать правоохранителей ускорить расследование.

Возле МВД к собравшимся вышел пресс-секретарь ведомства Артем Шевченко и сообщил, что у следователей все еще нет официальных подозреваемых по делу об убийстве. Он пояснил, что убийство Шеремета до сих пор не раскрыто, так как "является очень сложным, тщательно спланированным профессионалами преступлением и входит в те несколько процентов преступлений, которые раскрываются очень тяжело".

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве, когда ехал на утренний эфир на радио. В машине, в которой он находился, сработало взрывное устройство. Его мощность составляла от 400 до 600 граммов в тротиловом эквиваленте. Дело до сих пор не раскрыто.

Ранее международные правозащитные организации неоднократно заявляли об обеспокоенности отсутствием ощутимых результатов в расследовании дела Шеремета. Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти вновь потребовал найти убийц журналиста.

19 июля украинские правозащитники и журналисты попросили Евросоюз, США и Великобританию помочь в расследовании дела об убийстве журналиста. Авторы обращения предложили пригласить к работе на постоянной основе в составе следственной группы, работающей на базе МВД Украины, международных "следователей, прокуроров и детективов высокого уровня квалификации".