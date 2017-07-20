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Власти Турции заверили, что не предоставляли СМИ информацию о базах США в Сирии

Международная панорама
20 июля, 15:46 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 20, июля. /ТАСС

Представитель Реджепа Тайипа Эрдогана отметил, что власти страны говорили о своем отношении к поддержке США сирийских курдов из "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз"

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АНКАРА, 20 июля. /ТАСС/. Турция не предоставляла агентству Anadolu какую-либо информацию о местоположении военных баз и блокпостов США на севере Сирии. Об этом заявил в четверг официальный представитель президента Ибрагим Калын.

"У Турции никогда не было намерений подвергать угрозе жизни наших союзников. Мы надеемся на аналогичные действия и от другой стороны", - подчеркнул он.

Между тем, Калын сказал, что "никто не может отрицать того факта, что именно Соединенные Штаты усиливают позиции членов Рабочей партии Курдистана (РПК)". "Мы говорили о своем отношении к поддержке США сирийских курдов из "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС). Сначала они их называют террористическими организациями, потом они для них открывают гигантские военные объекты", - отметил представитель Эрдогана.

Ранее в среду агентство Anadolu распространило карту территории Сирии с изображением военных баз и блокпостов США. По данным агентства, "Соединенные Штаты дислоцировали спецназ и военную технику на территории двух авиабаз и восьми блокпостов в нескольких районах на севере Сирии, которые находятся под контролем курдов из партии "Демократический союз" (ДС)". Одна из авиационных баз США находится в северо-восточной провинции Хасека, в которой располагаются еще три блокпоста. Местоположение другой авиабазы отмечено на границе провинций Халеб и Ракка, в которых существуют четыре и один блокпост соответственно.

Агентство отметило, что "в районе Манбиджа спецназ США противостоит отрядам Сирийской свободной армии". Военные на авиабазах и блокпостах проводят подготовку местных сил, осуществляют поддержку для нанесения воздушных ударов и артиллерийских обстрелов и планируют размещение активных боевых подразделений.

СНС является боевым крылом сирийской курдской партии "Демократический союз". Анкара считает, что ДС и СНС являются сирийским ответвлением РПК, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
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