Transparency International подверглась давлению, требуя гласности по делу денег Януковича

ВТБ24 выплатил вкладчикам банка "Югра" 10 млрд рублей за первый деньЭкономика и бизнес 20 июля, 19:42
Власти штата Орегон вводят акцизный налог на велосипедыСоциальная ответственность 20 июля, 19:35
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с ветром в МосквеОбщество 20 июля, 19:34
В США одобрили строительство сверхскоростного тоннеля Маска из Нью-Йорка в ВашингтонНаука 20 июля, 19:23
О чем просят паломники, прибывшие в Санкт-Петербург поклониться Николаю ЧудотворцуОбщество 20 июля, 19:21
В мире образовалось 6,3 млрд тонн пластиковых отходовСоциальная ответственность 20 июля, 19:21
МВФ приостановил переговоры с Белоруссией по выделению кредитаЭкономика и бизнес 20 июля, 19:16
Путин заверил, что обратит внимание на угрозу для Самурского леса в ДагестанеОбщество 20 июля, 19:13
Путин считает возможным рассмотреть вопрос о создании миграционного кодекса РФОбщество 20 июля, 19:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Transparency International обеспокоена оказанием давления на свое украинское отделение в связи с требованием официально опубликовать судебное решение о конфискации средств с банковских счетов, связанных с окружением экс-президента Виктора Януковича. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте организации.
"Призываем украинский парламент настоять на публикации судебного решения, которое привело к конфискации $1,5 млрд из украденных активов [экс-президента Виктора Януковича], для того, чтобы убедиться, что оно не может быть оспорено или изменено, - говорится в заявлении. - В то же время Transparency International обеспокоена тем, что ее отделение на Украине подвергается давлению, потому что настаивает на надлежащем судопроизводстве".
Исполнительный директор украинского отделения Ярослав Юрчишин в связи с этим отметил следующее: "Мы хотим, чтобы это дело было открытым, и вопрос украденных активов был закрыт. И мы не хотим сталкиваться с притеснениями только из-за того, что настаиваем на этом".
В конце января 2015 года по решению Государственной службы финансового мониторинга средства в размере $1,42 млрд на счетах компаний-нерезидентов, якобы связанных с Януковичем и его окружением, были заблокированы в украинском Ощадбанке. В апреле 2017 года банк начал конфискацию арестованных средств. Однако защита экс-президента подала иск в суд с требованием опровергнуть информацию о наличии у Януковича такой суммы. При этом Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о финансировании государственного бюджета за счет этих средств.