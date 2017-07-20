Transparency International подверглась давлению, требуя гласности по делу денег Януковича

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Transparency International обеспокоена оказанием давления на свое украинское отделение в связи с требованием официально опубликовать судебное решение о конфискации средств с банковских счетов, связанных с окружением экс-президента Виктора Януковича. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте организации.

"Призываем украинский парламент настоять на публикации судебного решения, которое привело к конфискации $1,5 млрд из украденных активов [экс-президента Виктора Януковича], для того, чтобы убедиться, что оно не может быть оспорено или изменено, - говорится в заявлении. - В то же время Transparency International обеспокоена тем, что ее отделение на Украине подвергается давлению, потому что настаивает на надлежащем судопроизводстве".

Исполнительный директор украинского отделения Ярослав Юрчишин в связи с этим отметил следующее: "Мы хотим, чтобы это дело было открытым, и вопрос украденных активов был закрыт. И мы не хотим сталкиваться с притеснениями только из-за того, что настаиваем на этом".

В конце января 2015 года по решению Государственной службы финансового мониторинга средства в размере $1,42 млрд на счетах компаний-нерезидентов, якобы связанных с Януковичем и его окружением, были заблокированы в украинском Ощадбанке. В апреле 2017 года банк начал конфискацию арестованных средств. Однако защита экс-президента подала иск в суд с требованием опровергнуть информацию о наличии у Януковича такой суммы. При этом Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о финансировании государственного бюджета за счет этих средств.