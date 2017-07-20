Комитет Сената Конгресса США одобрил кандидатуру Кристофера Рея на пост главы ФБР

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ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Юридический комитет Сената Конгресса США единогласно одобрил в четверг кандидатуру Кристофера Рея на пост директора Федерального бюро расследования (ФБР) США.
Теперь его кандидатуру должен утвердить Сенат полного состава. В этом месяце 50-летний Рей в частности высказался за проведение ФБР расследования информации о том, что власти Украины помогали демократам в США в сборе данных о республиканцах во время избирательной кампании 2016 года.
Такое обещание он дал сенаторам на слушаниях в комитете по рассмотрению его кандидатуры. Рей также высказался за необходимость с большой осторожностью относится к сотрудничеству с Россией в киберпространстве.
Дональд Трамп официально предложил кандидатуру Рея 7 июня.
Президент назвал его "безукоризненно квалифицированным" специалистом и заострил внимание на том, что в прошлом Рей координировал "действия министерства юстиции [США] в войне с терроризмом после терактов 11 сентября [2001 года]".
Руководитель американской администрации выразил уверенность в том, что Рей, в случае утверждения его кандидатуры Сенатом, станет "несгибаемым стражем закона".
Трамп отправил прежнего главу ФБР Джеймса Коми в отставку 9 мая, подчеркнув, что был не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации США во главе с Бараком Обамой. В соответствии с законодательством США от 1976 года, срок полномочий директора ФБР составляет 10 лет.
Кристофер Рей получил юридическое образование в Йельском университете, в 2003-2005 годах (при республиканской администрации Джорджа Буша - младшего - прим. ТАСС) занимал пост помощника министра юстиции, генерального прокурора США по уголовным делам. В настоящее время является партнером юридической фирмы King&Spalding.
В качестве адвоката он представлял интересы губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи.