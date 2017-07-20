Бывшие узники Гуантанамо из Франции требуют привлечь к их делу Буша и министра обороны США

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ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Французские граждане, бывшие узники американской тюрьмы в Гуантанамо, подали в Суд большой инстанции Парижа новый иск с требованием, чтобы следователи заслушали по их делу бывшего президента США Джорджа Буша - младшего и министра обороны в его правительстве Дональда Рамсфельда. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на информацию, полученную от адвоката бывших заключенных Уильяма Бурбона.
Первоначально следствие по этому делу было открыто во Франции в 2005 году по иску двух бывших заключенных Гуантанамо - Низара Сасси и Мурада Беншелали. В апреле нынешнего года прокуратура предложила закрыть его, не усмотрев основания для начала судебного разбирательства. Никаких обвинений в отношении американских официальных лиц следствие тогда не выдвигало. Окончательного решения о закрытии расследования еще не принято.
Теперь Сасси и Беншелали, к которым присоединился и третий француз, бывший узник, фамилия которого не называется, подали новый, расширенный иск по этому делу. Как сообщил их адвокат, он также считает необходимым, чтобы следствие выдало ордер на привод в суд бывшего начальника спецлагеря в Гуантанамо в 2002-2004 гг. Джеффри Миллера.
По данным AFP, французы как в старом, так и в новом иске выдвигают в отношении Буша и Рамсфельда обвинение в необоснованном лишении свободы и применении пыток при содержании их в спецлагере в Гуантанамо. Бывший президент США Джордж Буш подписал в сентябре 2001 года директиву, позволяющую ЦРУ убивать, захватывать, содержать под стражей и проводить допросы лиц, подозреваемых в причастности к деятельности террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Также он дал разрешение на применение в отношении этих людей пыток. Со стороны военного ведомства США, которое возглавлял Дональд Рамсфельд, было дано разрешение применять в отношении задержанных насильственные действия, унижать и запугивать их угрозой применения пыток.