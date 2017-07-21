WSJ: Трамп назначит финансиста Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в матче Международного кубка чемпионов в СШАСпорт 21 июля, 7:03
МЧС продлило предупреждение о грозовых дождях в МосквеОбщество 21 июля, 6:53
Глава ЦРУ заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы более восьми летМеждународная панорама 21 июля, 5:08
"Известия": правительство РФ планирует легализовать перевозку грузов дронами к 2019 годуЭкономика и бизнес 21 июля, 4:17
Маккейн раскритиковал Трампа за отмену программы ЦРУ по поддержке сирийской оппозицииМеждународная панорама 21 июля, 2:41
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7Происшествия 21 июля, 2:03
Globo: экс-президент Бразилии обжаловал решение суда об аресте имуществаМеждународная панорама 21 июля, 1:59
МВФ согласился выделить Греции €1,6 млрдЭкономика и бизнес 21 июля, 1:29
Весенняя сессия Госдумы: реновация законотворческого процессаПолитика 21 июля, 0:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, назначит американского финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате Белого дома. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.
По сведениям ее источников в Белом доме, об этом решении будет объявлено в пятницу. Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации. До мая текущего года этот пост занимал Майкл Дубке, который ранее возглавлял компанию Crossroads Media, оказывавшую услуги в области консультирования и политической рекламы представителям Республиканской партии США. До Дубке на указанной должности работала экс-представитель Госдепартамента США Джен Псаки.
Скарамуччи летом 2016 года вошел в штаб Трампа и помогал ему привлекать средства на нужды его предвыборной кампании. До этого финансист поддерживал других республиканцев, претендовавших на президентское кресло, - сначала губернатора штата Висконсин Скотта Уокера, а затем экс-губернатора Флориды Джеба Буша. В январе текущего года СМИ сообщили, что Трамп намерен назначить Скарамуччи, работавшего в прошлом в инвестиционном банке Goldman Sachs, своим советником по взаимодействию между администрацией и бизнесом в аппарате Белого дома, однако этого так и не произошло.
Скарамуччи принял участие во Всемирном экономическом форуме, который состоялся в швейцарском Давосе в январе. Он значился в списке выступающих как член переходной команды Трампа, который в то время еще не являлся президентом США.
Как сообщал ранее ТАСС из Давоса, на форуме Скарамуччи заявил, что антироссийские санкции, введенные администрацией Барака Обамы, как и ответные действия Москвы, были не самым лучшим решением, поэтому России и США следует сесть за стол переговоров, чтобы выработать альтернативу. Он отметил, что санкции имели обратный эффект и скорее сплотили народ РФ вокруг своего президента.