Советник Трампа: расследующие "вмешательство" РФ в выборы жертвовали на кампанию Клинтон

Россияне Бондарь и Минибаев вышли в финал ЧМ в индивидуальных прыжках в воду с вышкиСпорт 21 июля, 18:28
Дворкович удивился, что экипировщиком сборной РФ стала компания без опыта подобной работыСпорт 21 июля, 18:18
Российская рапиристка Дериглазова вышла в полуфинал чемпионата мираСпорт 21 июля, 18:15
"Скаски" Атласова, или Как казак ходил за данью, а вернулся с КамчаткойВ стране 21 июля, 18:09
Экологи Великобритании выступают против интенсивного животноводстваСоциальная ответственность 21 июля, 18:01
Следствие просит суд отпустить математика Богатова из СИЗО под домашний арестПроисшествия 21 июля, 17:58
Российский саблист Ибрагимов вышел в полуфинал чемпионата мира по фехтованиюСпорт 21 июля, 17:50
Российская рапиристка Дериглазова вышла в 1/4 финала чемпионата мираСпорт 21 июля, 17:49
ФБР предупреждает о небезопасности "умных" игрушекСоциальная ответственность 21 июля, 17:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Следователи, занимающиеся разбирательством по поводу утверждений о вмешательстве РФ в выборы в США, жертвовали значительные суммы на предвыборную кампанию Хиллари Клинтон, сообщила старший советник президента Соединенных Штатов Келлиэнн Конуэй.
"Народ должен знать политическую мотивацию и устремления членов этой команды. Они в прошлом направляли значительные добровольные пожертвования [Клинтон] и явно хотели, чтобы на выборах победил другой кандидат [Клинтон]", - сказала она в пятницу в эфире телеканала Fox News, не уточнив подробностей об этих пожертвованиях.
"Предстоит еще определить, сказываются ли предубеждения [против президента США Дональда Трампа] на ходе разбирательства. Однако в любом случае люди должны обладать этой важной информацией о настрое [следователей]. Это не нападки на команду [следователей]. Справедливость есть справедливость", - добавила старший советник президента США.
Ранее в пятницу газета New York Times сообщила, что помощники Трампа начали собирать данные об этих следователях. По словам трех источников издания, "адвокаты и помощники президента Трампа изучают профессиональную и политическую биографию следователей, принятых на работу спецпрокурором Робертом Мюллером".
Мюллер был назначен спецпрокурором, или спецсоветником, как официально называется его должность, 17 мая. В распространенном по этому поводу заявлении минюста говорилось, что он будет "осуществлять надзор" над расследованием приписываемого Вашингтоном Москве влияния на избирательный процесс в США и утверждений о взаимодействии предвыборного штаба Трампа с РФ.
Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.