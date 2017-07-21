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Советник Трампа: расследующие "вмешательство" РФ в выборы жертвовали на кампанию Клинтон

Международная панорама
21 июля, 18:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июля. /ТАСС

Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала Fox News отметила, что люди должны обладать этой информацией о настрое следователей

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Следователи, занимающиеся разбирательством по поводу утверждений о вмешательстве РФ в выборы в США, жертвовали значительные суммы на предвыборную кампанию Хиллари Клинтон, сообщила старший советник президента Соединенных Штатов Келлиэнн Конуэй.

"Народ должен знать политическую мотивацию и устремления членов этой команды. Они в прошлом направляли значительные добровольные пожертвования [Клинтон] и явно хотели, чтобы на выборах победил другой кандидат [Клинтон]", - сказала она в пятницу в эфире телеканала Fox News, не уточнив подробностей об этих пожертвованиях.

"Предстоит еще определить, сказываются ли предубеждения [против президента США Дональда Трампа] на ходе разбирательства. Однако в любом случае люди должны обладать этой важной информацией о настрое [следователей]. Это не нападки на команду [следователей]. Справедливость есть справедливость", - добавила старший советник президента США.

Ранее в пятницу газета New York Times сообщила, что помощники Трампа начали собирать данные об этих следователях. По словам трех источников издания, "адвокаты и помощники президента Трампа изучают профессиональную и политическую биографию следователей, принятых на работу спецпрокурором Робертом Мюллером".

Мюллер был назначен спецпрокурором, или спецсоветником, как официально называется его должность, 17 мая. В распространенном по этому поводу заявлении минюста говорилось, что он будет "осуществлять надзор" над расследованием приписываемого Вашингтоном Москве влияния на избирательный процесс в США и утверждений о взаимодействии предвыборного штаба Трампа с РФ.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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