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Парламент Молдавии утвердил реформу правительства

Международная панорама
21 июля, 18:41 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 21, июля. /ТАСС

Реформа подразумевает сокращение кабмина с 16 до девяти министров

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КИШИНЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Парламент Молдавии утвердил новую структуру правительства, которая подразумевает сокращение кабинета с 16 до девяти министерств. Ее представил депутатам премьер-министр Павел Филип. Теперь правительство будет состоять из следующих министерств: иностранных дел и европейской интеграции; внутренних дел; обороны экономики и инфраструктуры; финансов; юстиции; просвещения, культуры и исследований; здравоохранения, труда и социальной защиты; сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Новый закон не устанавливает четкую структуру правительства - ранее депутаты утвердили ряд поправок, которые наделили премьера правом в упрощенной процедуре вносить изменения в список министерств. Также поправки предусматривают четкое разделение политических и административных функций. Для этого вместо заместителей министров административные функции будут возложены на государственных секретарей, которые, как предполагается, будут сохранять свои посты после смены глав правительств и обеспечивать преемственность.

"Эта реформа направлена на разделение политических функций, которые выполняет министр, и административных функций, которые будут выполнять госсекретари", - пояснил Филип. По его словам, в настоящее время в правительстве 1,8 тысячи должностей, из которых 319 вакантны.

Министры будут назначаться парламентом по предложению главы правительства, а госсекретари - по результатам проведения открытого конкурса. Предполагается, что министры будут уходить при смене правительства, а госсекретари будут рядовыми чиновниками. Ранее президент Молдавии Игорь Додон одобрил закон о реформе правительства. Он заявил, что поддерживает сокращение количества министерств, но не согласится назначать в должности министров, если не уверен в их профессионализме.

В настоящее время в правительстве Молдавии вакантны четыре министерские должности. Две из них освободились в связи с возбуждением против членов кабмина уголовных дел по обвинению в коррупции.

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