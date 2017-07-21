Парламент Молдавии утвердил реформу правительства

КИШИНЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Парламент Молдавии утвердил новую структуру правительства, которая подразумевает сокращение кабинета с 16 до девяти министерств. Ее представил депутатам премьер-министр Павел Филип. Теперь правительство будет состоять из следующих министерств: иностранных дел и европейской интеграции; внутренних дел; обороны экономики и инфраструктуры; финансов; юстиции; просвещения, культуры и исследований; здравоохранения, труда и социальной защиты; сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Новый закон не устанавливает четкую структуру правительства - ранее депутаты утвердили ряд поправок, которые наделили премьера правом в упрощенной процедуре вносить изменения в список министерств. Также поправки предусматривают четкое разделение политических и административных функций. Для этого вместо заместителей министров административные функции будут возложены на государственных секретарей, которые, как предполагается, будут сохранять свои посты после смены глав правительств и обеспечивать преемственность.

"Эта реформа направлена на разделение политических функций, которые выполняет министр, и административных функций, которые будут выполнять госсекретари", - пояснил Филип. По его словам, в настоящее время в правительстве 1,8 тысячи должностей, из которых 319 вакантны.

Министры будут назначаться парламентом по предложению главы правительства, а госсекретари - по результатам проведения открытого конкурса. Предполагается, что министры будут уходить при смене правительства, а госсекретари будут рядовыми чиновниками. Ранее президент Молдавии Игорь Додон одобрил закон о реформе правительства. Он заявил, что поддерживает сокращение количества министерств, но не согласится назначать в должности министров, если не уверен в их профессионализме.

В настоящее время в правительстве Молдавии вакантны четыре министерские должности. Две из них освободились в связи с возбуждением против членов кабмина уголовных дел по обвинению в коррупции.