Сьюзан Райс дала показания по расследованию предполагаемого вмешательства в выборы

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Бывший помощник президента Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс дала в пятницу показания в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, занимающемся расследованием якобы имевших место попыток РФ повлиять на американские выборы. Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники, встреча Райс с законодателями прошла в закрытом режиме.

Показания Райс, отметила телекомпания, привлекли внимание в связи с тем, что ее считают ответственной за разглашение информации о сотрудниках предвыборного штаба Трампа, имена которых фигурировали в перехваченных ФБР телефонных переговорах. Данные о переговорах сотрудников Трампа были собраны в связи с другим расследованием, не относящимся к президенту. Однако эти сведения стали известны представителям разведсообщества и некоторым членам администрации США, что привело к ряду утечек в СМИ.

Ранее показания в спецкомитете дали экс-директор национальной разведки США Джеймс Клэппер и бывший руководитель аппарата сотрудников Белого дома Денис Макдоноу.

"Мы заинтересованы в показаниях всех, кто работал в составе прежней администрации и имел отношение к тому, что было сделано или не сделано в ответ на вмешательство России в выборы", - заявил CNN председатель спецкомитета Ричард Бэрр (республиканец от штата Северная Каролина).

Спецкомитеты по разведке в Сенате и Палате представителей Конгресса США ведут разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно расследование на эту тему ведет ФБР США.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.