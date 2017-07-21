Президент Молдавии не утвердит законопроект, ограничивающий вещание российских телеканалов

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КИШИНЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не утвердит законопроект о запрете трансляции в стране российских новостных и аналитических телевизионных программ. Об этом он заявил св пятницу в эфире молдавского телевидения, комментируя инициативу правящей в Молдавии Демократической партии, которая зарегистрировала в парламенте законопроект по борьбе с иностранной пропагандой. По словам спикера парламента Андриана Канду, он подразумевает исключение из эфира "новостей и политических и аналитических передач" из России и других стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
"Этот законопроект не пройдет. Даже если они проголосуют два раза, я этот законопроект не подпишу. Если они захотят идти на референдум по снятию президента в связи с этим вопросом, то уверен, что они все равно не смогут протащить этот закон", - сказал Додон. Он выразил убеждение, что правящая проевропейская коалиция, которой согласно опросам не доверяет почти 80% населения, не сможет отстранить от власти главу государства, рейтинг которого растет.
"Снять меня с должности при таком рейтинге невозможно. Если они пойдут путем референдума по вотуму недоверия президенту в связи с любым законом, то, уверен, что я этот референдум выиграю", - сказал Додон.
Против планов Демпартии ограничить вещание российских телеканалов выступили представители ОБСЕ, американская правозащитная организация Freedom House, оппозиция, гражданское общество Молдавии. Тем не менее, депутаты правящей коалиции утвердили в окончательном чтении поправки к кодексу о телевидении и радио, исключив пункт о запрете на вещание информационных программ иностранных телеканалов.