CNN анонсировала цикл передач о раскрытых в США российских шпионах

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Американская телекомпания CNN анонсировала цикл передач под названием "Рассекречено: Нерассказанные истории американских шпионов" (Declassified: Untold Stories of American Spies), посвященный агентам российских спецслужб, раскрытым в США. Первая передача будет транслироваться 22 июля.

Новый цикл будет вести бывший конгрессмен Майк Роджерс (республиканец от штата Мичиган).

CNN в начале июля выступила с утверждением, что, по оценке американских спецслужб, Россия стала более активно собирать разведывательную информацию, касающуюся США, после прошлогодних президентских выборов. В Госдепартаменте отказались прокомментировать приведенные в материале телеканала утверждения, не подкрепленные доказательствами. ФБР и министерство национальной безопасности США воздержались от комментариев.

В последние месяцы в американских СМИ регулярно появляются спекуляции относительно приписываемых РФ попыток повлиять на выборы в США. Представители России не раз это опровергали.