WP: министр юстиции США в 2016 году обсуждал с Кисляком предвыборную кампанию Трампа

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ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Американская газета The Washington Post (WP) утверждает, что нынешний министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс в 2016 году обсуждал с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком вопросы, касающиеся предвыборной кампании республиканца Дональда Трампа. Об этом издание сообщило в пятницу со ссылкой на источники в администрации.
Такие сведения они якобы получили от разведслужб США, которые перехватили разговоры Кисляка с Сешнсом, который на тот момент был ключевым внешнеполитическим советником кандидата в президенты Трампа. Утверждается, что во время контактов Сешнс и российский посол обсуждали, в частности, отношение Трампа к России и перспективы отношений между Вашингтоном и Москвой при приходе к власти Трампа.
Ранее Сешнс категорически отрицал, что обсуждал с Кисляком вопросы, касающиеся предвыборной кампании Трампа.
Трамп в четверг сообщил, что пожалел о назначении Сешнса на пост министра юстиции, так как тот отказался от участия в расследовании по России. По словам президента, Сешнсу не следовало брать самоотвод, а если он и собирался это сделать, то должен был предупредить главу государства до того, как согласился занять должность.
Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов ведет ФБР США. Параллельно разбирательства на эту тему проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.