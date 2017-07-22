Глава нацразведки США назвал происходящее в Сирии хаосом

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Нынешняя ситуация в Сирии является хаосом и в данный момент крайне сложно прогнозировать, сможет ли эта страна вернутся к стабильности. Такое мнение высказал в пятницу директор национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая на конференции по безопасности в Аспене (штат Колорадо).

"То, что происходит сейчас в Сирии, является настоящим хаосом", - считает Коутс. По его словам, в конфликт в этой стране вовлечены очень много сторон, которые преследуют разные интересы.

"Это не только ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС), но и другие стороны: турки, курды, русские, режим [президента Сирии Башара] Асада, силы, противостоящие Асаду, Соединенные Штаты", - отметил глава нацразведки США.

"Очень трудно представить какое-либо видение стабильного будущего в этой стране в данный момент", - считает Коутс. "Это очень конфликтная и опасная ситуация, - добавил он. - Сложно даже оценить, как мы будем продвигаться вперед со всем этим".