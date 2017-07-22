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Welt: ливийцы проявляют мало интереса к программе ЕС по подготовке сил береговой охраны

Международная панорама
22 июля, 13:31 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 22, июля. /ТАСС

Перед началом нового курса зарегистрировано 75 кандидатов, что меньше, чем ожидалось, отметил европейский дипломат

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БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Граждане Ливии проявляют крайне мало интереса к программе ЕС по подготовке сил береговой охраны. Перед началом нового курса зарегистрировано всего лишь 75 кандидатов, сообщила в субботу немецкая газета Die Welt со ссылкой на внутренний документ дипломатической службы ЕС.

"Это число гораздо ниже наших ожиданий и планов. Оно вызывает разочарование", - цитирует издание европейского дипломата.

За участие в программе кандидату выплачиваются суточные в размере около €14. Таким образом предполагается повысить привлекательность курсов для местного населения. ЕС надеется добиться более эффективного участия ливийских сил в охране собственного побережья и тем самым сократить поток беженцев в Европу. Сейчас через Ливию в Италию прибывают в среднем более 10 тыс. мигрантов в месяц.

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