Welt: ливийцы проявляют мало интереса к программе ЕС по подготовке сил береговой охраны

Хоккеисты "Динамо" подали заявления в трудовую инспекцию из-за долговСпорт 22 июля, 14:05
Китайские синхронистки завоевали золото чемпионата мира в комбинацииСпорт 22 июля, 14:02
Отец футболиста: Еременко продолжит карьеру после окончания дисквалификации за допингСпорт 22 июля, 14:01
Двукратная чемпионка ОИ саблистка Егорян не сумела выйти в 1/8 финала ЧМ по фехтованиюСпорт 22 июля, 13:47
Единственный отечественный победитель "Турне четырех трамплинов" Каменский ушел из жизниСпорт 22 июля, 13:26
Путин поздравил команду "КамАЗ-мастер" с победой на ралли "Шелковый путь"Спорт 22 июля, 13:20
Брусникина: смена названия может привести к смене правил судейства в синхронном плаванииСпорт 22 июля, 13:05
Детский омбудсмен выступает за правовое просвещение в сиротских учрежденияхОбщество 22 июля, 12:48
Власенко считает, что в России синхронное плавание сохранит свое названиеСпорт 22 июля, 12:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Граждане Ливии проявляют крайне мало интереса к программе ЕС по подготовке сил береговой охраны. Перед началом нового курса зарегистрировано всего лишь 75 кандидатов, сообщила в субботу немецкая газета Die Welt со ссылкой на внутренний документ дипломатической службы ЕС.
"Это число гораздо ниже наших ожиданий и планов. Оно вызывает разочарование", - цитирует издание европейского дипломата.
За участие в программе кандидату выплачиваются суточные в размере около €14. Таким образом предполагается повысить привлекательность курсов для местного населения. ЕС надеется добиться более эффективного участия ливийских сил в охране собственного побережья и тем самым сократить поток беженцев в Европу. Сейчас через Ливию в Италию прибывают в среднем более 10 тыс. мигрантов в месяц.