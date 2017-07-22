Тирасполь осудил парламент Молдавии, призвавший РФ вывести военных из Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Верховный совет Приднестровья осудил принятую накануне парламентом Молдавии декларацию, в которой Россию призвали завершить вывод своих миротворческих сил из непризнанной республики. Одобрение документа было приурочено к 25-летию со дня начала миротворческой операции на Днестре, положившей конец кровопролитному конфликту, в котором тысячи людей погибли, были ранены и стали беженцами.

В распространенном в субботу заявлении парламент Приднестровья высказал мнение, что заявление молдавских депутатов стало "отражением стратегии Кишинева по дестабилизации обстановки, разжиганию конфликта и переводу его в "горячую фазу". Приднестровские депутаты отметили, что "такой подход укладывается в логику ранее предпринятых деструктивных шагов". Среди них они отметили решение Конституционного суда, который признал незаконным пребывание российских военных в Приднестровье и недавнюю высылку российских дипломатов, участвующих в работе Объединенной контрольной комиссии (ОКК), которая управляет миротворческой операцией на Днестре.

В заявлении отражена официальная позиция руководства Приднестровья, которое "придерживается мнения о том, что уникальная трехсторонняя миротворческая операция является важнейшим стабилизирующим фактором" во взаимоотношениях между Кишиневом и Тирасполем, "основополагающей гарантией мира и безопасности на Днестре".

Президент и депутаты

Президент Молдавии Игорь Додон осудил заявление парламента страны. "Эта декларация не имеет никакой юридической силы", - сказал глава государства, отметив, что вопрос, связанный "с миротворцами и российскими войсками, можно будет решить, только достигнув политического урегулирования приднестровской проблемы".

"Мы на данном этапе, исходя из разных обстоятельств, не близки к политическому решению", - признал глава Молдавии. Он выразил убежденность, что к политическому решению можно будет приблизиться только в 2019-2020 годах.

"Почему? В 2018 году у нас выборы - будет другой парламент, который и начнет работать в этом направлении. А сейчас надо решать текущие проблемы Приднестровья", - пояснил Додон.

Президент также добавил, что одобренная депутатами проевропейской коалиции декларация - "очередной демарш с целью понравиться Западу". Он также добавил, что это специально сделано в преддверии визита вице-премьера, спецпредставителя президента РФ по Приднестровью Дмитрия Рогозина, который должен состояться в конце следующей недели.

Декларация парламента

Ранее в пятницу парламент Молдавии в очередной раз призвал Россию вывести из Приднестровья своих военных, которые оказывают поддержку миротворческой операции в регионе.

"Присутствие российских военных в восточных районах страны нарушает положения конституции о независимости, суверенитете, территориальной целостности и нейтралитете Республики Молдова", - говорится в документе. В нем также содержится призыв к завершению вывоза боеприпасов и вооружений, оставшихся в непризнанном Приднестровье со времен распада Советского Союза. Депутаты считают необходимым преобразовать российскую миротворческую миссию в зоне приднестровского конфликта в гражданскую под международными мандатом.

Мир на Днестре

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта в соответствии с подписанным с Кишиневом "Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года. В настоящее время они несут службу в разделяющей стороны зоне безопасности вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья. Эта миротворческая операция является одной из самых успешных: за все эти годы здесь не было зафиксировано ни одной вспышки насилия, не гибли люди.

В Приднестровье также находится Оперативная группа российских войск численностью около тысячи солдат и офицеров, которая помогает обеспечивать проведение миротворческой операции и охраняет склады с боеприпасами вблизи села Колбасна, оставшиеся после распада СССР. Их утилизация и вывоз были заблокированы Тирасполем в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.