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Додон: вывод российских войск из Приднестровья связан с решением проблемы республики

Международная панорама
21 июля, 23:28 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 21, июля. /ТАСС

Президент Молдавии добавил, что одобренная депутатами проевропейской коалиции декларация - "очередной демарш, с целью понравиться Западу"

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КИШИНЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что решить вопросы о выводе российских войск из Приднестровья и преобразовании миротворческой операции на Днестре можно только после урегулирования приднестровской проблемы. Об этом он заявил в эфире молдавского телевидения, комментируя принятую парламентским большинством декларацию, в которой парламентарии в очередной раз призвали Россию завершить вывод войск из непризнанной республики. Она была приурочена к 25-летию начала миротворческой операции на Днестре, положившей конец кровопролитному конфликту, в котором тысячи людей погибли были ранены и стали беженцами.

"Эта декларация не имеет никакой юридической силы", - сказал Додон. Он подчеркнул, что вопрос, связанный "с миротворцами и российскими войсками, можно будет решить, только достигнув политического урегулирования приднестровской проблемы".

"Мы на данном этапе, исходя из разных обстоятельств, не близки к политическому решению", - признал глава Молдавии. Вместе с тем он выразил убежденность, что к политическому решению можно будет приблизиться только в 2019-2020 годах.

"Почему? В 2018 году у нас выборы - будет другой парламент, который и начнет работать в этом направлении. А сейчас надо решать текущие проблемы Приднестровья", - пояснил Додон.

Президент также добавил, что одобренная депутатами проевропейской коалиции декларация - "очередной демарш, с целью понравиться Западу". Он также добавил, что это специально сделано в преддверии визита вице-премьера, спецпредставителя президента РФ по Приднестровью Дмитрия Рогозина, который должен состояться в конце следующей недели.

Приднестровье против ухода российских военных

Власти Приднестровья категорически против предложения молдавского правительства вывести российских миротворцев, которых они считают гарантами мира в регионе. В Тирасполе убеждены, что миротворческая операция в регионе является одной из самых успешных: за все эти годы здесь не было зафиксировано ни одной вспышки насилия, не гибли люди.

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта в соответствии с подписанным с Кишиневом "Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года. В настоящее время они несут службу в разделяющей стороны зоне безопасности вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья.

В Приднестровье также находится Оперативная группа российских войск численностью около тысячи солдат и офицеров, которая помогает обеспечивать проведение миротворческой операции и охраняет склады с боеприпасами вблизи села Колбасна, оставшиеся после распада СССР. Их утилизация и вывоз были заблокированы Тирасполем в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

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