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Сирийские военные объявили перемирие с 22 июля в ряде районов Восточной Гуты

Международная панорама
22 июля, 15:59 дата обновления: 22 июля, 16:51 UTC+3 ТАСС

Сирийская армия будет реагировать на любое нарушение прекращения боевых действий, говорится в заявлении командования

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© AP Photo/Julio Cortez

ТАСС, 22 июля. Сирийские военные объявили о прекращении боевых действий в ряде районов Восточной Гуты с 12:00 (совпадает с мск) 22 июля. Об этом сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на заявление командования армии.

"Боевые действия прекратились в ряде районов Восточной Гуты под Дамаском, начиная с 12:00 в субботу", - говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что "сирийская армия оставляет за собой право отреагировать соответствующим образом на любое нарушение режима прекращения боевых действий".

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Исламистская группировка "Джейш аль-Ислам" распространила, со своей стороны, заявление, в котором объявила о согласии пойти на перемирие с правительственными войсками. "Джейш аль-Ислам" считается крупнейшим формированием вооруженной оппозиции под Дамаском. В ее руках находится город-спутник Дума, расположенный в 12 км от сирийской столицы рядом со стратегическим шоссе Дамаск - Хомс.

Минобороны РФ сообщило в субботу, что соглашения о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте в Сирии подписаны по итогам переговоров российских военных и сирийской оппозиции в Каире при посредничестве египетской стороны. "Данными документами определены границы зоны деэскалации, места развертывания и полномочия сил контроля деэскалации, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей", - говорится в сообщении военного ведомства.

Договоренность о создании зон деэскалации в Сирии была достигнута 4 мая по итогам международной встречи в Астане. Предполагается их формирование в четырех районах: в Идлибе, севернее Хомса, в Восточной Гуте и на юге арабской республики. По итогам российско-американского саммита в Гамбурге 7 июля было объявлено о создании зоны деэскалации на юге Сирии - в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.

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