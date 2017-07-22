Сирийские военные объявили перемирие с 22 июля в ряде районов Восточной Гуты

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ТАСС, 22 июля. Сирийские военные объявили о прекращении боевых действий в ряде районов Восточной Гуты с 12:00 (совпадает с мск) 22 июля. Об этом сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на заявление командования армии.
"Боевые действия прекратились в ряде районов Восточной Гуты под Дамаском, начиная с 12:00 в субботу", - говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что "сирийская армия оставляет за собой право отреагировать соответствующим образом на любое нарушение режима прекращения боевых действий".
Минобороны РФ сообщило в субботу, что соглашения о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте в Сирии подписаны по итогам переговоров российских военных и сирийской оппозиции в Каире при посредничестве египетской стороны. "Данными документами определены границы зоны деэскалации, места развертывания и полномочия сил контроля деэскалации, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей", - говорится в сообщении военного ведомства.
Договоренность о создании зон деэскалации в Сирии была достигнута 4 мая по итогам международной встречи в Астане. Предполагается их формирование в четырех районах: в Идлибе, севернее Хомса, в Восточной Гуте и на юге арабской республики. По итогам российско-американского саммита в Гамбурге 7 июля было объявлено о создании зоны деэскалации на юге Сирии - в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.