СМИ: один араб погиб в стычках с израильской полицией в Иерусалиме

ТАСС, 22 июля. Стычки между израильской полицией и арабскими жителями не прекращаются в вечерние часы в Восточном Иерусалиме и его окрестностях. Как сообщила в субботу палестинский телеканал "Феластын аль-Йоум", вещающий из Рамаллы, 23-летний Юсеф Кашур скончался от полученного ранения во время столкновений со стражами порядка в пригороде Абу-Дис. Всего, по данным Палестинского общества Красного Полумесяца, число пострадавших достигло 57 человек, 12 из них находятся в госпитале.

Несколько сотен мусульман совершили в субботу вечернюю молитву у стен мечети Аль-Акса. Восьмой день местные арабы отказываются переступать порог иерусалимской мечети в знак протеста против установления у проходов к этой исламской святыни рамок с металлодетекторами. Введение израильскими властями этих дополнительных мер безопасности в Старом городе последовало за вооруженным нападением 14 июля на полицейский патруль. В результате той вылазки погибли двое израильтян, еще один получил ранения.

В воскресенье вечером готовят крупную акцию на Храмовой горе еврейские поселенцы. Арабские жители выражают по этому поводу беспокойство. Их активисты призывают население собраться на акцию у ворот Баб-эль-Асбат в Старом городе, чтобы воспрепятствовать возможным провокациям со стороны поселенцев.

На фоне ширящейся кампании протестов президент Государства Палестина Махмуд Аббас объявил "о замораживании контактов с израильской стороной на всех уровнях". По его словам, "это решение будет оставаться в силе до тех пор, пока правительство Израиля не отменит принятых им мер против мечети Аль-Акса и палестинского народа в целом".

Аббас назвал Восточный Иерусалим "вечной столицей палестинского государства". "Суверенитет над ним принадлежит палестинскому народу, - подчеркнул он. - Мы будем оберегать наши святыни и работать над тем, чтобы освободить город от оккупации".

Рукава безопасности вместо металлодетекторов

Как сообщило агентство Маан, лидер израильской оппозиции, бывший вице-премьер и министр иностранных дел Ципи Ливни призвала в субботу к срочному вмешательству в события Соединенные Штаты и Иорданию. "Ситуация приобретает все более опасный характер, и им [США и Иордании] следует добиться разрядки", - подчеркнула она.

По сведениям новостного портала MIGnews, в ночь на воскресенье израильские стражи порядка создадут узкие "рукава безопасности" вместо рамок металлодетекторов. По ним будут передвигаться на молитву верующие мусульмане. На выходе из рукава лица, вызвавшие подозрения, будут остановлены и досмотрены с помощью ручного металлоискателя. Пока неизвестно, согласованы ли эти новые меры безопасности с лидерами мусульманской общины.