Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: один араб погиб в стычках с израильской полицией в Иерусалиме

Международная панорама
22 июля, 23:51 UTC+3 ТАСС

Всего, по данным Палестинского общества Красного Полумесяца, число пострадавших достигло 57 человек, 12 из них находятся в госпитале

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 22 июля. Стычки между израильской полицией и арабскими жителями не прекращаются в вечерние часы в Восточном Иерусалиме и его окрестностях. Как сообщила в субботу палестинский телеканал "Феластын аль-Йоум", вещающий из Рамаллы, 23-летний Юсеф Кашур скончался от полученного ранения во время столкновений со стражами порядка в пригороде Абу-Дис. Всего, по данным Палестинского общества Красного Полумесяца, число пострадавших достигло 57 человек, 12 из них находятся в госпитале.

Несколько сотен мусульман совершили в субботу вечернюю молитву у стен мечети Аль-Акса. Восьмой день местные арабы отказываются переступать порог иерусалимской мечети в знак протеста против установления у проходов к этой исламской святыни рамок с металлодетекторами. Введение израильскими властями этих дополнительных мер безопасности в Старом городе последовало за вооруженным нападением 14 июля на полицейский патруль. В результате той вылазки погибли двое израильтян, еще один получил ранения.

В воскресенье вечером готовят крупную акцию на Храмовой горе еврейские поселенцы. Арабские жители выражают по этому поводу беспокойство. Их активисты призывают население собраться на акцию у ворот Баб-эль-Асбат в Старом городе, чтобы воспрепятствовать возможным провокациям со стороны поселенцев.

На фоне ширящейся кампании протестов президент Государства Палестина Махмуд Аббас объявил "о замораживании контактов с израильской стороной на всех уровнях". По его словам, "это решение будет оставаться в силе до тех пор, пока правительство Израиля не отменит принятых им мер против мечети Аль-Акса и палестинского народа в целом".

Аббас назвал Восточный Иерусалим "вечной столицей палестинского государства". "Суверенитет над ним принадлежит палестинскому народу, - подчеркнул он. - Мы будем оберегать наши святыни и работать над тем, чтобы освободить город от оккупации".

Рукава безопасности вместо металлодетекторов

Как сообщило агентство Маан, лидер израильской оппозиции, бывший вице-премьер и министр иностранных дел Ципи Ливни призвала в субботу к срочному вмешательству в события Соединенные Штаты и Иорданию. "Ситуация приобретает все более опасный характер, и им [США и Иордании] следует добиться разрядки", - подчеркнула она.

По сведениям новостного портала MIGnews, в ночь на воскресенье израильские стражи порядка создадут узкие "рукава безопасности" вместо рамок металлодетекторов. По ним будут передвигаться на молитву верующие мусульмане. На выходе из рукава лица, вызвавшие подозрения, будут остановлены и досмотрены с помощью ручного металлоискателя. Пока неизвестно, согласованы ли эти новые меры безопасности с лидерами мусульманской общины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Израиль
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЕС предостерег США против одностороннего ужесточения санкций в отношении России
2
Трамп принял участие в церемонии ввода в боевой состав ВМС США авианосца нового класса
3
Воздух в Москве на следующей неделе может прогреться до 30 градусов
4
Сергей Кисляк завершил работу послом в США
5
Синхронное завершение: Россия идет второй после первой недели ЧМ по водным видам спорта
6
Умер актер Джон Хёрд, исполнивший роль отца Кевина в фильме "Один дома"
7
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама