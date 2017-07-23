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СМИ: рядовые консерваторы считают Дэвиса самым подходящим кандидатом в преемники Мэй

Международная панорама
23 июля, 2:08 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 23, июля. /ТАСС

Министра по вопросам Brexit поддерживает 21% респондентов, сообщает газета Observer

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ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис пользуется наибольшей поддержкой среди рядовых членов правящей Консервативной партии как наиболее подходящий кандидат в преемники Терезы Мэй на посту лидера этой партии и, соответственно, премьер-министра страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса более 1 тыс. тори, профинансированного Советом по экономическим и социальным исследованиям и опубликованного в воскресной газете Observer.

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Дэвис занял в этом опросе первую строчку, заручившись поддержкой 21% респондентов. Это на четыре процентных пункта больше, чем у занявшего второе место главы британского МИД Бориса Джонсона. Замкнул тройку с 6% заднескамеечник (не входящий в правительство парламентарий) Джейкоб Рис-Могг, которого газета называет традиционалистом, поддерживающим выход страны из ЕС. Все три лидера этого опроса - сторонники Brexit.

Меньшей поддержкой у рядовых тори пользуются политики из умеренного лагеря консерваторов. Так, министра финансов Филипа Хаммонда, второго человека в табеле о рангах правительства, согласны видеть в качестве премьера 5% тори, а главу МВД Эмбер Радд, сторонницу продолжения членства страны в ЕС, - 4%.

Более четверти респондентов (26%) на вопрос о преемнике Мэй либо ответили "не знаю", либо предпочли вообще уйти от выбора своего кандидата, что создает почву для возможного успеха относительно малоизвестных политиков в борьбе за право стать следующим главой британского правительства.

В то же 71% участников опроса выразили желание, чтобы Тереза Мэй продолжила исполнять премьерские обязанности, и лишь 22% высказались в пользу ее отставки.

Дэвид Дэвис уже не в первый раз попадает в центр внимания в качестве кандидата в преемники действующего премьера. Так, 15 июля газета Daily Telegraph сообщила, что 30 депутатов Палаты общин от тори готовы были бы поддержать министра по вопросам Brexit, если бы он выдвинул свою кандидатуру по пост лидера партии.

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Мэй, Тереза
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