Министр юстиции ФРГ предостерег власти Польши от политической изоляции

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Министр юстиции Германии Хайко Маас выразил обеспокоенность ситуацией с соблюдением норм правового государства в Польше и в особенности судебной реформой в стране.

"Независимость органов правосудия в Польше оказалась под угрозой. ЕС не может за этим наблюдать, не предпринимая никаких действий", - заявил он в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag. "Основа ЕС - это правовая государственность и демократия", - добавил германский министр.

Маас приветствовал то, что Еврокомиссия (ЕК) изучает возможность применения конкретных мер против Варшавы. "Тот, кто так мало обращает внимание на принципы правового государства, должен понимать, что ему грозит политическая изоляция", - предупредил глава Минюста ФРГ.

Правящая в Польше партия "Закон и справедливость" (ЗиС) после прихода к власти в 2015 году решила изменить закон о Конституционном суде (КС), что вызвало критику со стороны как оппозиции, так и международных организаций. Новый закон привел к частичной блокаде работы КС. В результате в январе прошлого года ЕК запустила в отношении Польши процедуру оценки соблюдения норм правового государства и верховенства закона. Варшаву упрекают в несоблюдении решений КС, что ведет к разрушению демократических ценностей.