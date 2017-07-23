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Спецпредставитель США по Украине назвал конфликт в Донбассе "горячей войной"

Международная панорама
23 июля, 16:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, июля. /ТАСС

Курт Волкер считает, что Соединенные Штаты должны быть вовлечены в процесс мирного урегулирования на Украине

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КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель США Курт Волкер назвал конфликт в Донбассе горячей войной, а не замороженным конфликтом. Такое мнение он высказал в воскресенье на брифинге по итогах поездки в зону разграничения в Донецкой области.

"Мои наблюдения - это не замороженный конфликт, а горячая война. Это кризис, который нуждается в неотложном внимании и разрешении", - заявил Волкер.

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Он также выразил сожаление, что "человеческая цена за этот конфликт является чрезвычайно высокой". "Тут есть убитые, раненые, уничтожена экономика, промышленность", - подчеркнул спецпредставитель.

По его словам, после визита на Украину он планирует провести ряд встреч с представителями правительств европейских стран, чтобы "консолидировать позицию по ситуации в зоне конфликта с союзниками".

Курт Волкер считает, что США должны быть вовлечены в процесс мирного урегулирования в Донбассе. "Мы хотим, чтобы США были более вовлечены, чтобы его [конфликт] решить. Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться дальше", - сказал Волкер.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли уже около 10 тысяч человек. Свыше 20 тысяч - получили ранения. Попытки добиться полного прекращения огня, периодически предпринимаемые в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины, пока не дают результатов.

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