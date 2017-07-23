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Представитель Белого дома отказался говорить, подпишет ли Трамп санкции в отношении РФ

Международная панорама
23 июля, 17:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, июля. /ТАСС

Ранее в пресс-службе аппарата лидера республиканского большинства в Палате представителей Кевина Маккарти подтвердили, что голосование по законопроекту состоится 25 июля

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ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в воскресенье отказался говорить, подпишет ли президент Дональд Трамп законопроект, предполагающий введение новых антироссийских санкций, если тот будет принят в Конгрессе США. Соответствующий вопрос ему был задан во время интервью на телеканале CBS.

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"Я не буду отвечать, собирается он подписывать его или нет", - отметил Скарамуччи.

22 июля в пресс-службе аппарата лидера республиканского большинства в Палате представителей Конгресса Кевина Маккарти (от штата Калифорния) корреспонденту ТАСС в Вашингтоне подтвердили, что голосование по законопроекту состоится 25 июля. Тупиковая ситуация с данной инициативой разрешилась в субботу. Однако конгрессмены так и не включили по просьбе Белого дома положения, облегчающие процесс снятия санкций с России.

В итоговый законопроект, изначально включавший ограничения против Ирана, войдут и санкции в отношении КНДР, как предлагал ранее Маккарти. Ожидается, что во вторник подавляющее большинство в нижней палате Конгресса поддержит данный комплекс мер.

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