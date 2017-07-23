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СМИ: кризис с ФРГ может подтолкнуть Турцию к разработке собственных систем обороны

Международная панорама
23 июля, 18:31 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 23, июля. /ТАСС

В пятницу стало известно о том, что правительство Германии решило еще раз изучить целесообразность всех планируемых и уже осуществляемых с Турцией проектов в сфере обороны

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АНКАРА, 23 июля. /ТАСС/. Ухудшение отношений с Германией может подтолкнуть Турцию на разработку национальных систем обороны. Об этом, как сообщила в воскресенье газета "Тюркие", заявил замначальника Секретариата оборонной промышленности (СОП) Турции Исмаил Демир.

"Если сообщения некоторых СМИ окажутся правдой, и ФРГ действительно приостановит сотрудничество с Турцией в оборонной сфере, то это замедлит темп реализации некоторых проектов, однако на конечном результате это никак не скажется, - отметил он. - Этот факт лишь подтолкнет нас на разработку собственных систем обороны".

В пятницу стало известно о том, что правительство Германии решило еще раз изучить целесообразность всех планируемых и уже осуществляемых с Турцией проектов в сфере обороны. В министерстве экономики и энергетики подчеркнули, что пересмотр политики в отношении Анкары, о котором в четверг заявил глава МИД Зигмар Габриэль, касается и оборонной сферы. До сих пор военные поставки в Турцию, которая, как и Германия, входит в НАТО, осуществлялись без каких-либо препятствий. В 2016 году Берлин одобрил поставку Анкаре военной продукции на €83,9 млн, за первые четыре месяца 2017 года германские власти дали согласие на поставки стоимостью €22 млн.

Последний виток ухудшения двусторонних отношений связан с задержанием в Турции шести правозащитников, среди которых оказался немецкий гражданин. Их обвиняют в содействии деятельности террористических группировок. В Анкаре требуют от ФРГ проявлять уважение к судебной системе республики, а также не вмешиваться во внутренние дела страны.

Между тем 4 июля экс-министр обороны Турции Фикри Ышык, который сейчас занимает пост вице-премьера, заявил о намерении республики разработать собственную систему ПВО при сотрудничестве с Францией и Италией. По его словам, "закупка у России систем С-400 удовлетворит непосредственные нужды в плане обороны, далее планируется создание собственных систем".

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