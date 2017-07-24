NYT: Скарамуччи неверно изложил позицию Трампа по новым санкциям против РФ

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи признал в воскресенье, что неверно представил позицию президента США Дональда Трампа относительно законопроекта, предполагающего введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом сообщила в воскресенье газета New York Times.

Скарамуччи в интервью телеканалу CNN ранее заявил, что американский лидер вскоре примет решение о том, подпишет ли он указанный документ, если его поддержат обе палаты Конгресса США. Он также напомнил, что занял пост в Белом доме лишь недавно. При этом, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в эфире телеканала ABC, что Трамп поддерживает этот законопроект. По ее словам, "текст первоначальной версии законопроекта был плохо прописан", но администрации удалось "внести нужные изменения".

Журналисты New York Times после этого попросили Скарамуччи разъяснить, какое из заявлений - его или Сандерс - в большей степени соответствует действительности. Он в ответ прислал текстовое сообщение со словами: "Мой недочет". "Следуйте тому, что говорит Сара, для меня информация новая", - добавил Скарамуччи. Заняв должность директор по коммуникациям Белого дома, он стал начальником Сандерс.

Неназванный источник New York Times в Белом доме также отметил, что, хотя президент США пока воздерживается от публичных комментариев относительно того, подпишет ли он законопроект, в действительности, иных реальных вариантов в администрации не видят.

22 июля в пресс-службе аппарата лидера республиканского большинства в Палате представителей Кевина Маккарти (от штата Калифорния) подтвердили, что голосование по законопроекту состоится 25 июля. Американское издание Politico сообщило, что тупиковая ситуация с данной инициативой разрешилась. Однако конгрессмены так и не включили по просьбе Белого дома положения, облегчающие процесс снятия санкций с России.

По данным газеты, в итоговый законопроект, изначально включавший ограничения против Ирана, войдут и санкции в отношении КНДР, как предлагал ранее Маккарти. Ожидается, что во вторник подавляющее большинство в нижней палате Конгресса поддержит данный документ.