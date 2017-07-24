"Нормандская четверка" отметила важность прекращения огня в Донбассе

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КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Лидеры "нормандской четверки" (Россия, Франция, Украина и Германия) отметили важность полного прекращения огня в Донбассе при круглосуточном мониторинге наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба президента Украины Петра Порошенко по итогам телефонных переговоров.
"Собеседники (президенты Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Петр Порошенко и канцлер Ангела Меркель - прим. ТАСС) отметили важность полного прекращения огня, вывода тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны договорились "согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации минских договоренностей". "С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств нормандского формата", - подчеркнули в пресс-службе.
В пресс-службе информировали, что глава украинского государства вновь подчеркнул "важность введения в Донбасс миротворческой миссии ООН", в очередной раз обвинил Россию в нежелании "освободить всех заложников, в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России".
Отмечается также, что Макрон и Меркель указали на "недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности по созданию так называемой Малороссии".