Сенатор США: говорить о готовности законопроекта по антироссийским санкциям рано

ТАСС, 25 июля. Председатель комитета по иностранным делам Сената США Боб Коркер заявил, что говорить о готовности законопроекта о новых санкциях против России, Ирана и КНДР преждевременно. Его слова приводит в понедельник агентство Reuters.

"Нам все еще предстоит поработать над этим", - сказал сенатор, отметив, что разногласия по законопроекту, по его мнению, разрешатся уже скоро.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект, включающий расширение ограничительных мер в отношении России.

Речь идет о законопроекте об усилении давления на Иран, в который включена поправка о значительном усилении и расширении санкционного режима в отношении России. В середине июля его принял Сенат, однако в настоящий момент, как сообщило ранее агентство Bloomberg, обсуждение документа зашло в тупик в связи с процедурными проблемами.

Законопроект, в частности, предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Предложенная поправка также коснется ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках на американские политические институты. Если законопроект в итоге будет принят Палатой представителей и подписан президентом, конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона.