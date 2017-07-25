Глава МИД Австралии отвергла критику ООН ее политики в отношении беженцев

Российско-сирийский КПП начал работу в зоне деэскалации "Восточная Гута"Международная панорама 25 июля, 6:21
Sky Sport: итальянский "Лацио" претендует на футболиста "Рубина" АзмунаСпорт 25 июля, 6:05
На Кубе состоялся концерт, посвященный предстоящему Всемирному фестивалю молодежиОбщество 25 июля, 5:42
СМИ: суд в США наложил запрет на депортацию более 1,4 тысячи граждан ИракаМеждународная панорама 25 июля, 5:26
AP: Роуз подпишет однолетний контракт с клубом НБА "Кливленд"Спорт 25 июля, 5:18
CNN: Тиллерсон может покинуть пост госсекретаря СШАМеждународная панорама 25 июля, 4:16
"Ъ": бизнес-омбудсмен Титов раскритиковал законопроект о реформе контрольных органовЭкономика и бизнес 25 июля, 4:04
Трамп пошутил, что уволит министра здравоохранения, если Конгресс США не отменит ObamacareМеждународная панорама 25 июля, 3:26
CNN: КНДР может в течение недели совершить новый ракетный запускМеждународная панорама 25 июля, 3:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИДНЕЙ, 25 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп категорически отвергла адресованный ее стране призыв верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди изменить политику в отношении нелегальных мигрантов. Об этом во вторник сообщила телекомпания SBS.
В понедельник Гранди сообщил, что возглавляемое им Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) согласилось оказать содействие в реализации заключенного Канберрой и Вашингтоном соглашения о перемещении в США беженцев из офшорных регистрационных центров в Папуа-Новой Гвинее и Науру лишь в обмен на обещание Австралии принять часть беженцев, которые "находятся в уязвимом положении и имеют близких родственников в Австралии".
По словам верховного комиссара ООН, Канберра данное обязательство не выполняет. Беседуя во вторник в журналистами, Бишоп заявила, что ее страна подобных обещаний никому не давала и будет продолжать сформулированную еще в 2013 году политику в отношении нелегальных мигрантов.
"Люди, которые стремятся незаконно проникнуть в Австралию и платят за это преступным группам контрабандистов, не будут размещены в Австралии", - подчеркнула она.
По данным УВКБ, в настоящее время в офшорных центрах регистрации в Папуа-Новой Гвинее и Науру находятся около 2 тысяч беженцев, принудительно перемещенных туда Австралией. Согласно имеющейся неофициальной информации, Соединенные Штаты, скорее всего, согласятся принять около 1200 человек.