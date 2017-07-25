Глава МИД Австралии отвергла критику ООН ее политики в отношении беженцев

СИДНЕЙ, 25 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп категорически отвергла адресованный ее стране призыв верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди изменить политику в отношении нелегальных мигрантов. Об этом во вторник сообщила телекомпания SBS.

В понедельник Гранди сообщил, что возглавляемое им Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) согласилось оказать содействие в реализации заключенного Канберрой и Вашингтоном соглашения о перемещении в США беженцев из офшорных регистрационных центров в Папуа-Новой Гвинее и Науру лишь в обмен на обещание Австралии принять часть беженцев, которые "находятся в уязвимом положении и имеют близких родственников в Австралии".

По словам верховного комиссара ООН, Канберра данное обязательство не выполняет. Беседуя во вторник в журналистами, Бишоп заявила, что ее страна подобных обещаний никому не давала и будет продолжать сформулированную еще в 2013 году политику в отношении нелегальных мигрантов.

"Люди, которые стремятся незаконно проникнуть в Австралию и платят за это преступным группам контрабандистов, не будут размещены в Австралии", - подчеркнула она.

По данным УВКБ, в настоящее время в офшорных центрах регистрации в Папуа-Новой Гвинее и Науру находятся около 2 тысяч беженцев, принудительно перемещенных туда Австралией. Согласно имеющейся неофициальной информации, Соединенные Штаты, скорее всего, согласятся принять около 1200 человек.