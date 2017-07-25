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Трамп обвинил Евросоюз в протекционизме в отношении США

Международная панорама
25 июля, 16:13 UTC+3 ТАСС

Президент США также сообщил, что в настоящий момент разрабатывается новое торговое соглашение с Великобританией

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ТАСС, 25 июля. Президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз в проведении протекционистской политики в отношении Соединенных Штатов. Об этом хозяин Белого дома написал во вторник в своем Twitter. Он также сообщил, что в настоящий момент разрабатывается новое торговое соглашение с Великобританией.

"Работаем над важным торговым соглашением с Соединенным Королевством. Оно может стать очень большим и интересным. Рабочие места! ЕС придерживается очень протекционистской политики по отношению к США. Хватит!" - написал Трамп.

В январе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила США и обсудила с Трампом вопросы будущего соглашения. На саммите Группы двадцати она заявила, что интерес к заключению с Великобританией новых торговых пактов после ее выхода из Евросоюза помимо США уже проявили Япония, Китай и Индия.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что США и Великобритания намерены 24-25 июля провести встречу для обсуждения вопроса о возможном заключении договора о свободной торговле после выхода королевства из состава Евросоюза. По данным агентства, Вашингтон и Лондон хотят гарантировать, что выход Великобритании из ЕС и из соглашений между Евросоюзом и США не отразится негативно на отношениях между двумя странами в таких областях, как авиационное сообщение, защита коммерческой информации, торговля ядерными материалами и технологиями.

Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс прибыл в Вашингтон в понедельник, но официальная информация о результатах его поездки пока не поступала.

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