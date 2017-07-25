СМИ: Госдепартамент при Тиллерсоне ведет "открытую войну" с Белым домом

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США, возглавляемый Рексом Тиллерсоном, ведет "открытую войну" с Белым домом, вступая в противоречие с администрацией по ряду ключевых внешнеполитических вопросов, включая израильско-палестинское урегулирование, политику по отношению к Ирану и кризис вокруг Катара. Об этом сообщило во вторник сетевое издание Washington Free Beacon со ссылкой на несколько осведомленных источников.

По их утверждению, внешнеполитическое ведомство на сегодняшний день работает в условиях "массивных функциональных нарушений", учитывая, что ключевые высокопоставленные сотрудники Госдепартамента попросту игнорируют директивы Белого дома по кадровым и политических вопросам. По словам неназванных представителей администрации, на которых ссылается издание, приближенные президента США Дональда Трампа выражают негодование по этому поводу, что демонстрирует неспособность Белого дома держать под контролем свои ведомства.

Одним из наиболее острых остается вопрос кадровых назначений в дипведомстве, в котором должности ключевых помощников и заместителей госсекретаря либо занимают люди из прежней администрации, либо они вовсе вакантны. Как утверждается, Белый дом направлял ведомству множество списков кандидатов на эти посты, однако приближенные Тиллерсона просто их игнорируют и выбрасывают. В результате функционирование ведомства тормозится не только недостатком сотрудников, но и людьми из администрации Барака Обамы.

В минувший понедельник телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источники в окружении Тиллерсона, что он разочарован работой в качестве руководителя американского внешнеполитического ведомства и может оставить нынешнюю должность до конца года или раньше. По сведениям телекомпании, у шефа американской дипломатии существуют серьезные разногласия с Белым домом, включая вопросы выстраивания отношений с Ираном и кадровую политику своего ведомства. Знакомые Тиллерсона утверждают, что, несмотря на разочарование работой, он решил не подавать в отставку до конца текущего года.

Слухи о сложных отношениях Тиллерсона с Белым домом появлялись в СМИ и прежде. В частности, газета Politico в прошлом месяце сообщила со ссылкой на источники в администрации, что Тиллерсон однажды и вовсе устроил в Белом доме скандал из-за постоянных проблем с назначением его заместителей. Как утверждает издание, Трамп обещал ему полную свободу в кадровых вопросах, однако в итоге большинство кандидатур Белый дом блокировал.

Во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Тиллерсон не намерен уходить со своего поста. "Он видит, что ему предстоит много работы. Он активно участвует в деятельности Госдепартамента", - прокомментировала она слухи о намерениях Тиллерсона.