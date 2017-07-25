Число раненых в результате обстрела Донецка украинскими военными увеличилось до двух

ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. Два человека получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины западной окраины Донецка. Об этом во вторник сообщили в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"В 20:30 украинские силовики обстреляли Александровку. Ранения получил подросток 2000 года рождения", - приводит слова представителя ведомства Донецкое агентство новостей. По данным источника, состояние пострадавшего удовлетворительное.

В командовании добавили, что в результате обстрела силовиками поселка Трудовские ранения также получил мужчина.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что во вторник вечером под огонь силовиков попал наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на юге республики. Офицеры эвакуированы в укрытие.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 21 июня согласовали очередное прекращение огня на линии соприкосновения в Донбассе, так называемое хлебное перемирие на время сбора урожая. Оно официально вступило в силу с 24 июня, однако обстрелы продолжаются.