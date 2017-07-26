Пентагон: военные моряки Ирана нарушили правила при сближении с кораблем ВМС США

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Экипаж иранского патрульного катера нарушил Международные правила предупреждения столкновений судов (МППСС) в море, когда во вторник пошел на опасное сближение с кораблем ВМС США в Персидском заливе. Такую оценку действиям иранских военных моряков дало Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в сферу оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток.

"Действия [экипажа] иранского корабля не соответствовали ни [утвержденным в 1972 году] МППСС, ни международно принятым морским традициям, создавая риск столкновения", - говорится в заявлении СЕНТКОМ, которое было передано корреспонденту ТАСС. В нем уточняется, что катер Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР) Ирана приблизился к американскому патрульному кораблю Thunderbolt на 150 ярдов (137 метров) во время международных учений с участием США в международных водах. С точки зрения СЕНТКОМ, "корабль Корпуса "стражей исламской революции" продемонстрировал 25 июля небезопасное и непрофессиональное взаимодействие с кораблем ВМС США в ходе учений коалиции в международных водах Арабского (то есть Персидского) залива".

Согласно изложенной СЕНТКОМ информации, иранские военные моряки "не отвечали на неоднократные попытки [американских коллег] установить радиосвязь", проигнорировали сигнальные ракеты и пять коротких сигналов сиреной. Последние являются на море международно признанным сигналом опасности и были, по свидетельству СЕНТКОМ, поданы дважды. Затем корабль Thunderbolt произвел "предупредительные выстрелы" по курсу следования иранского катера. После этого иранский катер "прекратил свое небезопасное сближение", заявило СЕНТКОМ.

Между тем КСИР, как говорится в распространенном им заявлении, расценил действия экипажа корабля Thunderbolt как провокацию. "Этим утром корабль ВМС США в северной части Персидского залива, направлявшийся в сторону патрульного катера ВМС КСИР, осуществлявшего патрулирование в международных водах, произвел два выстрела в воздух с целью провокации и устрашения", - отмечается в документе. Как заявили в КСИР, иранские моряки не обратили внимание на "провокационные и непрофессиональные" действия американских коллег.

КСИР представляют собой элитные части Вооруженных сил Ирана. Подобный нынешнему инцидент произошел 8 января. Тогда американский ракетный эсминец Mahan открыл предупредительный огонь в сторону четырех иранских военных катеров, которые приблизились к нему в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом на северо-западе Аравийского моря.