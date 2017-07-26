СМИ: Уругвай не позволил сделать заявление МЕРКОСУР по Венесуэле более жестким

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июля. /ТАСС/. Страны Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) в совместном заявлении по Венесуэле заняли менее жесткую позицию, чем планировали составители проекта документа, из-за позиции Уругвая. Об этом сообщила во вторник газета El Cronista.
По данным ее источников, в проекте заявления страны признавали итоги так называемого народного референдума, который провела венесуэльская оппозиция, и "призывали правительство республики не проводить выборы в Конституционную ассамблею (КА) 30 июля". Документ был подготовлен к саммиту МЕРКОСУР в городе Мендоса, который прошел на прошлой неделе, чиновниками из МИД Аргентины, председательствовавшей в блоке.
Как утверждает газета, на исключении этого абзаца настоял президент Уругвая Табаре Васкес, который посчитал подобное заявление вмешательством во внутренние дела Венесуэлы. В итоговом варианте документа выборы в КА и оппозиционный референдум не упоминаются, а призыв избегать действий, которые "могут еще сильнее расколоть венесуэльское общество", обращен не только к правительству республики, но и оппозиции.
Помимо президентов Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая, свою подпись под документом поставила их чилийская коллега Мишель Бачелет как глава государства, являющегося ассоциированным членом МЕРКОСУР. Президент находящейся в процессе вступления в блок Боливии Эво Моралес, также принимавший участие в саммите, не присоединился к заявлению.
16 июля венесуэльская оппозиция провела референдум, на котором, по ее данным, более 7 млн человек высказались против созыва КА. Исполнительная власть отказалась признать законность и итоги плебисцита. Выборы в орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны, назначены на 30 июля.
Решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро о созыве КА без предварительного референдума привело к обострению ситуации в стране, где с начала апреля идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли порядка 100 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.