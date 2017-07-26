В Госдепе считают предстоящий в Москве разговор по Донбассу стратегически важным

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КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшие недели собирается побывать в Москве, где, по его мнению, может состояться стратегически важный разговор по вопросам урегулирования в Донбассе.
"Я надеюсь пообщаться с представителями России в последующие несколько недель. Мы еще не согласовали день и место, но мы это сделаем, и, по моему мнению, это стратегически важный разговор", - сказал он в интервью Би-би-си, полная версия которого опубликована в среду на сайте украинской службы компании.
В воскресенье, 23 июля, Волкер побывал на подконтрольной Киеву территории Донбасса и дал пресс-конференцию в Краматорске. Контактов с представителями провозглашенных республик Донбасса не было. В понедельник Волкер провел ряд встреч в Киеве. По данным Госдепа, в ближайшие дни он также посетит Париж, Брюссель, Вену и Лондон для консультаций по конфликту на Украине.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 7 июля назначил своим специальным представителем по Украине бывшего американского посла при НАТО Курта Волкера. Его задача - координировать все усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта в Донбассе.