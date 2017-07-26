Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Госдепе считают предстоящий в Москве разговор по Донбассу стратегически важным

Международная панорама
26 июля, 11:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июля. /ТАСС

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшие недели собирается посетить РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшие недели собирается побывать в Москве, где, по его мнению, может состояться стратегически важный разговор по вопросам урегулирования в Донбассе.

"Я надеюсь пообщаться с представителями России в последующие несколько недель. Мы еще не согласовали день и место, но мы это сделаем, и, по моему мнению, это стратегически важный разговор", - сказал он в интервью Би-би-си, полная версия которого опубликована в среду на сайте украинской службы компании.

В воскресенье, 23 июля, Волкер побывал на подконтрольной Киеву территории Донбасса и дал пресс-конференцию в Краматорске. Контактов с представителями провозглашенных республик Донбасса не было. В понедельник Волкер провел ряд встреч в Киеве. По данным Госдепа, в ближайшие дни он также посетит Париж, Брюссель, Вену и Лондон для консультаций по конфликту на Украине.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 7 июля назначил своим специальным представителем по Украине бывшего американского посла при НАТО Курта Волкера. Его задача - координировать все усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта в Донбассе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский концерн "Антонов" ликвидируют в течение двух месяцев
2
Россия призвала СБ ООН осудить обстрел своего посольства в Дамаске
3
"Вашингтон - источник опасности": реакция России на новый проект санкций США
4
Посольство РФ в США изучает ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta Аir Lines
5
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус
6
В Госдепе считают предстоящий в Москве разговор по Донбассу стратегически важным
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама