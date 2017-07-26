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Качиньский подал в суд на Валенсу за обвинения в доведении до катастрофы под Смоленском

Международная панорама
26 июля, 13:02 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 26, июля. /ТАСС

Экс-президент считает, что лидер партии "Закон и справедливость", "понимая отсутствие соответствующих погодных условий, приказал посадить самолет, доведя до катастрофы 10 апреля 2010 года"

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Ярослав Качиньский

Ярослав Качиньский

© EPA/BARTOMIEJ ZBOROWSKI

ВАРШАВА, 26 июля. /ТАСС/. Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский подал в суд на экс-президента республики Леха Валенсу за его слова об ответственности Качиньского за авиакатастрофу под Смоленском. Копию иска опубликовал в Facebook в среду сам Валенса.

В соответствии с этим документом, Качиньский требует от Валенсы извинений за опубликованные в социальной сети в период с июня по сентябрь 2016 года заявления. В них бывший президент утверждает, что "Ярослав Качиньский во время полета самолета с польской делегацией в Смоленск, понимая отсутствие соответствующих погодных условий, руководствуясь бравадой, приказал посадить самолет, доведя до катастрофы 10 апреля 2010 года".

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В ответе на этот иск Валенса заявил в Facebook, что согласен со всем описанным на 15 страницах иска. "Я все подтверждаю и не буду ничего отрицать", - отметил он. "Я считаю, что за смерть под Смоленском отвечает он (Качиньский), потому что он реализовывал свою безумную версию борьбы за власть", - указал политик.

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 пассажиров.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна, помимо снижения до недопустимой высоты, названы также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS. Польские эксперты пришли к выводу, что "причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг".

Ранее в СМИ появлялась неофициальная информация о том, что за несколько минут до трагедии находившийся на борту самолета президент Лех Качиньский звонил своему брату Ярославу Качиньскому и советовался с ним, садиться под Смоленском или нет.

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