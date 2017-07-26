Суд Лондона приостановил упрощенное рассмотрение иска РФ против Украины по долгу в $3 млрд

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Высокий суд Лондона приостановил рассмотрение иска России против Украины по упрощенной процедуре в деле о долге в $3 млрд. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, выполнение судебного решения приостановлено до окончания рассмотрения поданной Киевом апелляционной жалобы.

"Суд принял позицию Украины и постановил дальнейшую остановку исполнения судебного решения до окончания рассмотрения апелляционной жалобы Украины", - говорится в сообщении.

Ранее, 23 июня 2017 года, Министерство финансов Украины подало в суд Лондона необходимые документы для инициирования апелляционного обжалования решения английского суда, принятого 29 марта 2017 судьей Блэром в судебном процессе по еврооблигациям на сумму $3 млрд.

Высокий суд Лондона 29 марта удовлетворил ходатайство России об ускоренном порядке рассмотрения дела. Таким образом, в этом промежуточном решении по процедуре суд поддержал позицию России, которая настаивала на ускоренном рассмотрении иска. Украинская сторона выступала за полномасштабный судебный процесс, который включал бы изучение политических аспектов.

Украинский долг

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин и бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг. Долг был оформлен в виде еврооблигаций по английскому праву. В рамках программы облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.

Правительство Украины 18 декабря 2015 года ввело мораторий на выплату долга РФ, а занимавший в то время пост премьер-министра страны Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами. Однако за день до этого, 17 декабря, Совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик.

Россия обратилась в Высокий суд Лондона в феврале 2016 года с иском о взыскании с Украины долга. Еще 21 декабря 2015 года долг составлял 3 млрд долларов плюс невыплата последнего купона в размере $75 млн, и с каждым днем задолженность растет на $683 тысячи за счет процентов, сказано в иске. Российская сторона неоднократно предлагала Украине решить этот вопрос за столом переговоров, однако этого так и не произошло ввиду того, что Украина не признает долг суверенным.