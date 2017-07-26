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Fox: Иран и КНДР готовят запуски ракет

Международная панорама
26 июля, 18:04 UTC+3 ТАСС

Телекомпания сообщает, что запуск ракеты КНДР может состояться уже в среду вечером, однако не уточняет, какой часовой пояс она имеет в виду - Восточного или Западного полушария

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ТАСС, 26 июля. Иран готовится запустить в космос ракету со спутником, в то время как КНДР может уже в течение ближайших суток провести очередное испытание баллистической ракеты. Об этом сообщил в среду американский телеканал Fox News со ссылкой на источники в администрации США.

Телекомпания сообщает, что запуск ракеты КНДР может состояться уже в среду вечером, однако не уточняет, какой часовой пояс она имеет в виду - Восточного или Западного полушария. В то же время, по данным источников Sky News, Иран намеревается запустить в космос ракету "Симург" со спутником.

Телекомпания CNN в понедельник сообщила, что КНДР готовится осуществить очередной запуск ракеты, это может произойти в течение недели. Она ссылается на данные, предоставленные ей неназванным представителем Пентагона. По его словам, американская разведка в пятницу зафиксировала транспортировку Пхеньяном оборудования, необходимого для ракетного запуска, в город Кусон (северо-западная провинция Пхёнан-Пукто).

Именно со стартовой площадки близ Кусона КНДР 14 мая осуществила пуск баллистической ракеты. Центральное телевидение КНДР объявило 4 июля о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Американская администрация сочла, что испытанная КНДР ракета действительно может считаться межконтинентальной. Минобороны России же квалифицировало ее как ракету средней дальности.

В начале марта этого года командующий Воздушно- космическими силами Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что ракета гражданского назначения, предназначенная для вывода на орбиту космического спутника, готова в Иране к запуску, но остается в ангаре из-за опасений негативной реакции со стороны США. В начале мая 2017 с подводной лодки ВМС Ирана был осуществлен испытательный пуск крылатой ракеты, который окончился неудачей. По данным Fox News, пуск был произведен с малоразмерной подводной лодки класса Yono, находившейся в Ормузском проливе. В феврале нынешнего года, отметила телекомпания, Иран объявлял об успешном испытательном пуске ракеты с подводной лодки.

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Ракетные запуски в КНДР
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