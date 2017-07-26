Захарченко: окончательного решения о создании Малороссии нет

ДОНЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Окончательные решения относительно возможности создания нового государственного образования в составе Донбасса и регионов Украины не приняты, вопрос о Малороссии был только предложением. Об этом заявил в среду глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

"Мы предложили дискуссию и сделали свое предложение, - приводит его слова Донецкое агентство новостей. - Никаких окончательных решений не принято".

Захарченко также подчеркнул, что идея о создании Малороссии вызвала широкий резонанс в обществе и получила неоднозначные отклики.

В Донецке 18 июля была озвучена инициатива создания нового государства - правопреемника Украины. Предполагалось, что в него войдут территории Донбасса и регионов Украины.