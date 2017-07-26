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Захарченко: окончательного решения о создании Малороссии нет

Международная панорама
26 июля, 18:15 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 26, июля. /ТАСС

Глава ДНР подчеркнул, что это было лишь предложение

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ДОНЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Окончательные решения относительно возможности создания нового государственного образования в составе Донбасса и регионов Украины не приняты, вопрос о Малороссии был только предложением. Об этом заявил в среду глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

"Мы предложили дискуссию и сделали свое предложение, - приводит его слова Донецкое агентство новостей. - Никаких окончательных решений не принято".

Захарченко также подчеркнул, что идея о создании Малороссии вызвала широкий резонанс в обществе и получила неоднозначные отклики.

В Донецке 18 июля была озвучена инициатива создания нового государства - правопреемника Украины. Предполагалось, что в него войдут территории Донбасса и регионов Украины.

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