Макрон обсудил с Рианной проблемы образования в беднейших странах мира

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе со своей супругой Брижит принял в среду в Елисейском дворце поп-певицу Рианну (наст. имя Робин Рианна Фенти - прим. ТАСС), которая приехала в Париж в качестве представительницы международного гуманитарного фонда "Всемирное партнерство в поддержку образования". Как передало агентство AFP, выходя из резиденции французского президента, певица рассказала собравшимся у Елисейского дворца журналистам, что разговор с Макроном оставил неизгладимое впечатление.

"У меня была совершенно невероятная встреча с президентом и первой леди, они были невероятно гостеприимны. Меня очень вдохновил и впечатлил его лидерский настрой", - отметила она.

Thank you Mr. President @EmmanuelMacron and Madame First Lady for the incredible meeting and passion for global and girls education! — Rihanna (@rihanna) 26 июля 2017 г.

По словам Рианны, главной темой ее беседы с Макроном была проблема образования "в глобальном масштабе". "В сентябре мы сделаем важные заявления и в октябре начнем еще больше работать в Африке", - сказала она.

Поводом для приглашения Рианны в Елисейский дворец послужило публичное обращение самой певицы, которое она опубликовала 24 июня на своей странице в Twitter. "Добрый день, Эмманюэль Макрон. Будет ли Франция брать на себя обязательства в поддержку Фонда образования?" - адресовала она тогда вопрос французскому президенту.

Committed with @GlblCtzn, @ClaraLionelFdn and @rihanna to #FundEducation. 264M children are out of school : let's take up this challenge! pic.twitter.com/tzvo5EBIPl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 26 июля 2017 г.

С подобным же посланием она обращалась и к предыдущему главе республики Франсуа Олланду. В 2016 году бывший президент обещал лишь предоставить ей "детальный ответ", и в дальнейшем эта история не получила продолжения.

Для Эмманюэля Макрона и его супруги Брижит это уже вторая встреча с мировой знаменитостью за неделю. В понедельник президентская чета принимала в Елисейском дворце известного рок-музыканта Боно (наст. имя Пол Дэвид Хьюсон - прим. ТАСС), лидера популярнейшей группы U2 и основателя гуманитарной организации One. С ним Макрон обсудил вопросы помощи беднейшим слоям населения в разных странах мира, включая борьбу со смертельно опасными болезнями, поддержку массового просвещения и урегулирование миграционного кризиса.