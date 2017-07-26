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Макрон обсудил с Рианной проблемы образования в беднейших странах мира

Международная панорама
26 июля, 22:26 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 26, июля. /ТАСС

По словам певицы, главной темой ее беседы с президентом была проблема образования "в глобальном масштабе"

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Первая леди Франции Брижит Макрон и поп-певица Рианна

Первая леди Франции Брижит Макрон и поп-певица Рианна

© EPA/YOAN VALAT

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе со своей супругой Брижит принял в среду в Елисейском дворце поп-певицу Рианну (наст. имя Робин Рианна Фенти - прим. ТАСС), которая приехала в Париж в качестве представительницы международного гуманитарного фонда "Всемирное партнерство в поддержку образования". Как передало агентство AFP, выходя из резиденции французского президента, певица рассказала собравшимся у Елисейского дворца журналистам, что разговор с Макроном оставил неизгладимое впечатление.

"У меня была совершенно невероятная встреча с президентом и первой леди, они были невероятно гостеприимны. Меня очень вдохновил и впечатлил его лидерский настрой", - отметила она.

По словам Рианны, главной темой ее беседы с Макроном была проблема образования "в глобальном масштабе". "В сентябре мы сделаем важные заявления и в октябре начнем еще больше работать в Африке", - сказала она.

Поводом для приглашения Рианны в Елисейский дворец послужило публичное обращение самой певицы, которое она опубликовала 24 июня на своей странице в Twitter. "Добрый день, Эмманюэль Макрон. Будет ли Франция брать на себя обязательства в поддержку Фонда образования?" - адресовала она тогда вопрос французскому президенту.

С подобным же посланием она обращалась и к предыдущему главе республики Франсуа Олланду. В 2016 году бывший президент обещал лишь предоставить ей "детальный ответ", и в дальнейшем эта история не получила продолжения.

Для Эмманюэля Макрона и его супруги Брижит это уже вторая встреча с мировой знаменитостью за неделю. В понедельник президентская чета принимала в Елисейском дворце известного рок-музыканта Боно (наст. имя Пол Дэвид Хьюсон - прим. ТАСС), лидера популярнейшей группы U2 и основателя гуманитарной организации One. С ним Макрон обсудил вопросы помощи беднейшим слоям населения в разных странах мира, включая борьбу со смертельно опасными болезнями, поддержку массового просвещения и урегулирование миграционного кризиса.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
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