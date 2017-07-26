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Fox: Сенат запросил минюст США о контактах консультанта демократов с посольством Украины

Международная панорама
26 июля, 23:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, июля. /ТАСС

По оценке председателя комитета Сената Чака Грассли, консультант занималась сбором компрометирующей информации на Дональда Трампа, который на тот момент являлся кандидатом в президенты США

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НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Юридический комитет Сената Конгресса США направил в министерство юстиции запрос по поводу контактов консультанта Демократической партии с посольством Украины в Вашингтоне в ходе предвыборной кампании 2016 года. Председателя комитета Чака Грассли (республиканец от штата Айова) интересует, нарушила ли консультант украинского происхождения Александра Чалупа американский закон о регистрации иностранных агентов, сообщил в среду телеканал Fox News.

По оценке Грассли, консультант в интересах демократов и Киева занималась сбором компрометирующей информации на Дональда Трампа, который на тот момент являлся кандидатом в президенты США от Республиканской партии. "Действия Чалупа, на взгляд, показывают, что она одновременно работала в интересах властей иностранного государства - Украины, а также в интересах Национального комитета Демократической партии [НКДП] и предвыборной кампании Клинтон. Это была попытка повлиять не только на избирателей США, но и на официальных лиц США", - цитирует телеканал письмо председателя сенатского комитета.

По его формулировке, данный закон обязывает регистрироваться в минюсте в качестве иностранных агентов тех, кто взаимодействует с официальными лицами США в качестве "агента, представителя, сотрудника или служащего или в ином качестве от лица зарубежного субъекта".

Адвокат консультанта НКДП Конрад Новак, отвечая на запрос Fox News, заявил, что данное положение не распространяется на его клиентку. "Чалупа была не более чем индивидуумом, занимавшимся отношениями между этническими диаспорами, которых в США бесчисленное количество", - пояснил юрист.

О сотрудничестве между демократами и Киевом напомнила 17 июля на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, Национальный комитет Демократической партии (НДКП) координировал сбор информации о политических оппонентах непосредственно с украинским посольством в США. Сандерс утверждала, что это была мера, которую они приняли в официальном порядке. Посольство Украины в США ранее отрицало, что оказывало поддержку кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году.

Кандидат на пост директора ФБР Кристофер Рей пообещал в случае утверждения его кандидатуры Сенатом Конгресса США провести расследование по поводу взаимодействия властей в Киеве и американских демократов. 20 июля юридический комитет Сената единогласно одобрил кандидатуру Рея, которому остается пройти голосование верхней палаты Конгресса полного состава.

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