Военные Южной Кореи не наблюдают признаков подготовки скорого запуска ракеты КНДР

ТАСС, 27 июля. Вооруженные силы Южной Кореи не наблюдают признаков подготовки к ракетному запуску КНДР в скором времени. Об этом заявил в четверг на брифинге в Сеуле официальный представитель Комитета начальников штабов Южной Кореи.

"В настоящее время нет никаких признаков скорейшего запуска северокорейской ракеты", - привело его слова агентство Yonhap. Вместе с тем он подчеркнул, что военные продолжают наблюдение за возможными провокационными действиями КНДР. Как отмечает агентство, дата запуска ракеты обычно выбирается с учетом погодных условий, а в настоящее время в районе города Кусон (северо-западная провинция Пхёнан-Пукто) наблюдается дождь.

Как заявил в четверг на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, правительство Японии внимательно следит за действиями КНДР на фоне сообщений о возможных приготовлениях Пхеньяна к очередному ракетному пуску и готово сделать все возможное для защиты граждан.

"Мы собираем и анализируем широкий спектр информации, чтобы мы могли отреагировать на любое развитие ситуации", - сказал он, отметив, что "важнейшей обязанностью правительства является обеспечение безопасности граждан" и власти сделают все возможное для этого.

Телекомпания CNN в понедельник сообщила, ссылаясь на данные Пентагона, что КНДР готовится осуществить очередной запуск ракеты, это может произойти в течение недели. По его словам, американская разведка в пятницу зафиксировала транспортировку Пхеньяном оборудования, необходимого для ракетного запуска, в город Кусон. Наблюдатели опасались, что запуск может быть приурочен к годовщине Соглашения о перемирии, подписанного 27 июля 1953 года.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития ракетной программы КНДР. В начале июля страна провела запуск баллистической ракеты "Хвасон-14", заявив позднее об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало острую критику со стороны США, Японии и Южной Кореи, а также ряда представителей мирового сообщества.

Вашингтон и его союзники выступают за наращивание давления на КНДР, в то время как Россия и Китай выдвинули собственную инициативу, которая нацелена на деэскалацию напряженности на Корейском полуострове. Предлагаемый план действий предусматривает добровольное замораживание сторонами главных раздражителей - ракетно-ядерной деятельности КНДР и совместных военных учений США и Южной Кореи - при параллельном возобновлении переговоров на основе отказа от агрессии и стремления к денуклеаризации.

Пхеньян не признает никакие заявления и резолюции ООН с осуждением его ракетно-ядерной программы, ссылаясь на право суверенного государства укреплять обороноспособность на фоне провокационной политики Вашингтона.